Джордж Мартин поработает над мультфильмом о Геракле в США 20-х

Писатель Джордж Р.Р. Мартин - создатель фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Пламени" - спродюсирует анимационный фильм о Геракле с необычным переосмыслением мифа.

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Как сообщает The Hollywood Reporter, картина, названная "Дюжина трудных заданий" (A Dozen Tough Jobs) станет вольной адаптацией одноимённого романа Говарда Уолдропа 1989 года.

В основу сюжета лягут двенадцать классических подвигов сына Зевса, интерпретированных сквозь призму американской истории и расового напряжения на юге США.

Сценаристом фильма станет Джо Р. Лансдейл ("Бабба Хо-Теп", "Холод в июле"), за визуальную часть отвечает французская студия Blue Spirit ("Голубоглазый самурай", "Артур и дети круглого стола").

CEO студии Дэвид Стюард II отметил: "Если кто и понимает силу эпических историй, так это Джордж Р.Р. Мартин". По его словам, мультфильм будет не просто пересказом древней легенды, а "прорывной интерпретацией", сочетающей миф, культуру и новый взгляд на героизм.

Ранее писатель назвал предстоящую книгу "Ветры зимы" "проклятием своей жизни", отметив, что он никак не может закончить один из самых известных литературных долгостроев из-за большого количества отвлекающих факторов.