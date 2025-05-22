Критики оценили боевик «Источник вечной молодости»

23 мая состоится премьера фильма «Источник вечной молодости» — нового фильма Гая Ричи. Критики уже посмотрели картину и оставили смешанные отзывы: на Metacritic лента получила оценку 42 из 100 на основе 14 рецензий.

© Чемпионат.com

Обозреватели больше всего ругают скучный сценарий и раздражающего главного героя, сыгранного Джоном Красински. При этом, критики хвалят актёрскую игру Натали Портман, у которой в фильме много экранного времени.

Что пишут критики о фильме «Источник вечной молодости» Гая Ричи

Эта подделка под Индиану Джонса поразительно небрежна.

Фильм представляет из себя бессмысленное, глянцевое развлечение. Сразу видно, что его сняли специально для стримингового сервиса, даже несмотря на то, что его боевые сцены и захватывающие локации отлично смотрелись бы на большом экране.

Я бы всерьёз задумался о том, чтобы отрезать себе палец, если бы это избавило меня от необходимости проводить два часа наедине с главным героем Джона Красински.

Фильм снимался в Вене, Египте и Италии, и снимать его, вероятно, было интереснее, чем смотреть.

«Источник вечной молодости» рассказывает историю брата и сестры, которые участвуют в масштабном ограблении, чтобы найти мифологический фонтан молодости. Они используют свои знания истории, чтобы следовать подсказкам и найти таинственный источник бессмертия.