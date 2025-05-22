Почему стоит посмотреть фильм «Соловей против Муромца»

Весёлая супергероика с ворохом проблем.

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За последние годы в России сняли много фильмов, основаных на славянской мифологии. Тут и «Финист. Первый богатырь», и «По щучьему велению», и много чего ещё. В итоге жанр, честно говоря, приелся. Теперь от историй о богатырях и прочих русских героях ждёшь чего-то более креативного.

Как раз в креативе и кроется главная особенность «Соловья против Муромца». Это не классическое фэнтези, а современная фантастика, где богатыри запрыгивают в роботов и дерутся на футуристических аренах!

«Соловей против Муромца»: главное о фильме

«Соловей против Муромца»: где смотреть?

22 мая фильм вышел во всех российских кинотеатрах. Цифровую версию стоит ждать примерно в июле-августе.

Видео размещено на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера кино»

Соловей и Муромец — парни в бронированных костюмах

Фильм начинается прозаично. XII век, Русь, густой лес с березами, бандиты на поляне, копающиеся в награбленном добре, и высокомерный Соловей, что без устали свистит и командует. Внезапно на вечеринку заявляется Илья Муромец. Одну толпу он раскидывает правой рукой, другую — левой, остальных добивает бревном. И вот уже Соловей сидит в клетке и обещает скорую месть. Это действо лишено креатива и опирается на быстрый монтаж. Зритель видел такое не один десяток раз, поэтому не заскучать трудно.

Однако дальше начинается нечто необычное. Соловей внезапно получает поддержку злого бога, заковывает Муромца во льдах и переписывает историю. Затем события переносятся в наши дни, где все считают злодея славным добряком, а Илью — поганым разбойником. Причём Соловей до сих пор жив и процветает, среди его активов технологическая корпорация и турнир по битвам роботов, где он самолично выступает.

Заодно бывалый разбойник планирует великое зло. Ему бы без сомнений всё удалось, но учёные отыскали в байкальских льдах Муромца и поставили его на ноги. Теперь богатырь жаждет залезть в робота, выйти на арену и разнести Соловья — так и вернуть себе заслуженное уважение.

Перенос событий в наши дни и ставка на бои роботов — главные особенности фильма. Железяк много, у всех имеются свои отличия и сильные стороны, дерутся они часто. К примеру, у бронированной Жар-птицы огненные крылья, которыми она охотно плавит врагов. Местный Кощей напоминает зловещего паука, а Тугарин Змей — стремительную механизированную кобру. Смотреть на такие вариации сказочных героев веселее, чем на приевшиеся классические.

Причём сражения неплохо поставлены. Мехи применяют уникальные способности, ощущаются тяжёлыми и опасными, от ударов летят искры, отсечённые конечности валятся в разные стороны. И только схватка Соловья с Тугарином Змеем кажется неказистой, в остальных заметны напряжение, моральный рост и приличная драма. Если положительный персонаж терпит сокрушительное поражение, становится даже грустно.

Проблема в том, что фильм цепляет только роботами и отношениями Муромца и Соловья. Последний — не просто карикатурный злодей, а персонаж со внутренней болью, багажом личных трагедий и парой моральных дилемм. Он много кривляется, выдаёт угрожающие монологи и всё равно не кажется тотальной тьмой. Жаль, что образ персонажа Никиты Ефремова раскрыли не полностью. У него ещё много секретов, которые приберегли для сиквела. Мотивация создателей фильма понятна, но бо́льшая откровенность сыграла бы в плюс.

Увы, в остальных аспектах «Соловей против Муромца» переполнен проблемами. Все остальные персонажи неинтересные или попросту лишние. Они толком не цепляют, неуклюже растут над собой или деградируют, творят несусветные глупости и зачастую плохо шутят. С юмором в фильме вообще беда: если любовь Муромца к латте веселит, то его боязнь пауков кажется сомнительным и повторяющимся штампом.

В итоге стоит роботам выйти на арену или Муромцу — завязать диалог с заклятым врагом, как фильм отлично развлекает. Но когда на первый план выходят другие герои, испытываешь скуку.

Это досадно, ведь хорошего и плохого — примерно поровну. В кино слишком много лишних персонажей, вымученной драмы и нативной рекламы. Такой подход не даёт «Соловью против Муромца» стать новой «Живой сталью» и однозначно крутым блокбастером. Впрочем, благодаря экшену и креативному сеттингу, где былинные персонажи сочетаются с роботами и современной Россией, фильм всё же оставляет приятные впечатления.

«Соловей против Муромца»: стоит ли смотреть?

Фильм далёк от идеала, но всё равно хорошо развлекает. Потому что посадить Илью Муромца в робота и выпустить на арену бронированную Жар-птицу с крыльями-огнемётами — это круто. Если зацените такое зрелище в кино, вряд ли пожалеете о потраченном времени.

Оценка «Соловья против Муромца» — 7,5 из 10

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Необычный сеттинг

Зрелищные бои роботов

Неоднозначный злодей.

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