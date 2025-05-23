Из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» вырезали жуткую сцену

Звезда сериала «Остаться в живых» Джош Холлоуэй раскрыл подробности о мрачной сцене смерти его персонажа, которая была вырезана из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» 2011 года. По словам актера, первоначальная версия его гибели была намного более жестокой и трагичной, чем то, что попало в финальный монтаж.

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В завершенной версии картины Холлоуэй сыграл агента ОМН Тревора Ханауэя, который появился только в прологе фильма. Его персонаж был застрелен убийцей в исполнении Леи Сейду и умер на руках у своей возлюбленной и коллеги Джейн Картер, которую сыграла Пола Пэттон. Однако изначально сцена смерти была задумана совершенно по-другому.

«В оригинальном сценарии Пола Пэттон выходит и находит меня умирающим, но я еще не мертв. И тогда я начинаю шептать ей коды, а потом умираю. Поэтому она должна была разрезать мне грудь, засунуть руку в сердце, снова запустить его и вернуть меня к жизни. Затем я говорю ей коды, а она позволяет мне снова умереть», — сказал Холлоуэй.

Актер подтвердил, что эта сцена была действительно отснята.