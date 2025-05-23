Новый роман писателя Дэна Брауна получит сериальную адаптацию

По данным Deadline, новый роман писателя Дэна Брауна «Тайна тайн» получит сериальную адаптацию. Книга продолжит историю Роберта Лэнгдона, главного героя фильма «Ангелы и демоны» 2009 года.

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Создателями, сценаристами и продюсерами проекта станут сам Дэн Браун и Карлтон Кьюз, соавтор «Остаться в живых» и «Мотеля Бейтса». Производством займётся компания Netflix, актёрский состав подбирают.

Книга «Тайна тайн» появится в продаже 9 сентября, а её сериальная адаптация выйдет позже. Сюжет расскажет о том, как Роберту Лэнгдону предстоит спасти Кэтрин Соломон, учёную, чья новая работа может перевернуть представление о человеческом разуме.