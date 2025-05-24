Гид по лучшим медиа о кино — от зинов до книг

Сегодня печатные издания о кинематографе переживают ренессанс. Журналы, зины и книги о фильмах и сериалах множатся, предлагая глубокий анализ, исторический контекст и вдохновение. Составили гид по ключевым медиа о кино, который поможет найти издание по душе — от культовых журналов до нишевых издательств.

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1. «Сеанс»

Культовый журнал, основанный в 1990 году на «Ленфильме». Известен интеллектуальной глубиной, изысканной версткой и акцентом на культурный контекст фильмов. Сегодня «Сеанс» — это еще и издательство, выпускающее лучшие книги о кино на русском языке.

Особенности: Черно-белый стиль, охота за новыми номерами, серия «Сеанс.Лица» о режиссерах (Фассбиндер, Скорсезе, Кубрик) и масштабные исследования вроде пятитомника «Кино и контекст» (1986–2000).

2. «Искусство кино»

Старейший российский журнал о кино, издается с 1931 года. Фокусируется на крупных аналитических текстах, обзорах фестивалей и хронике мирового кинематографа.

Особенности: Ловит дух времени (например, номер об автофикшене) и развивает издательские проекты, включая книги о советском и постсоветском кино.

3. «Синема рутин»

Молодой журнал, запущенный в 2022 году энтузиастами и кинокритиками. Исследует цвет, звук и образ в кино, а также неочевидных режиссеров.

Особенности: Тематические номера (красный, черный, звук) и первая книга — «Россия в кино. Образ, система, миф» Варвары Тираховой, анализирующая образ России в кинематографе.

4. «Кинема»

Журнал Института кино и телевидения в Санкт-Петербурге. Сочетает научную строгость с доступной подачей, вдохновляясь западными академическими изданиями.

Особенности: Темы вроде «Фигуры модернизма» и «Интермедиальность. Дау», демократичная верстка.

5. Самиздат о кино «К!»

Зин, рожденный на факультете свободных искусств СПбГУ (Смольный). Концептуальный сборник эссе с неиерархической редакцией и минималистичным дизайном.

Особенности: Анализирует российское и мировое кино через необычные ракурсы: мультипликация и смерть, политическое кино, дневниковые фильмы.

6. «Порядок слов»

Книжный магазин в Петербурге и Москве с сильной подборкой книг о кино и собственной издательской программой.

Особенности: Показы, презентации и книги о визуальной антропологии, советском экспрессионизме и музыке в кино (Шнитке, Каравайчук).

Как выбрать свое издание?

Для глубокого анализа: «Сеанс», «Искусство кино», «Киноведческие записки», НЛО, Des Esseintes press.

Для доступной подачи: «Синема рутин», «Кинема», Ornament, «Бомбора».

«Синема рутин», «Кинема», Ornament, «Бомбора». Для нишевых тем: «К!», «Порядок слов», «Киноартель 1895», Музей «Гараж».

«К!», «Порядок слов», «Киноартель 1895», Музей «Гараж». Для практики кино: «Альпина нон-фикшн», Ad Marginem, «Канон-Плюс».

«Альпина нон-фикшн», Ad Marginem, «Канон-Плюс». Для вдохновения и историй: Individuum, «Бослен», «Зебра Е», Rosebud.

Почему кинопечать важна?

В 2025 году, когда цифровой контент доминирует, печатные издания о кино предлагают глубину и осмысление, которых часто не хватает в онлайне. Они учат видеть фильмы и сериалы через призму истории, культуры и искусства, вдохновляя на новые открытия. Выберите журнал или книгу из этого гида, и мир кино раскроется с неожиданной стороны.