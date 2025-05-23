Marvel отложила ещё три фильма после переноса «Мстителей» — СМИ

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Издание Exhibitor Relations Co. сообщило, что студия Marvel отменила даты релизов трёх безымянных фильмов. Премьера картин должна была состояться 2 февраля и 6 ноября 2026 года, а также 5 ноября 2027 года. Таким образом, до фильма «Мстители: Судный день» выйдет всего две ленты от Marvel.

Marvel отложила три фильма после переноса «Мстителей»
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Инсайдеры также отмечают, что «Человек-паук: Совершенно новый день» тоже могут перенести. Всё потому, что съёмки фильма стартуют не раньше августа. Поэтому авторам может потребоваться больше времени на производство.

Даты выхода ближайших фильмов Marvel

  1. «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — 25 июля 2025 года.
  2. «Человек-паук: Совершенно новый день» — 31 июля 2026 года.
  3. «Мстители: Судный день» — 18 декабря 2026 года.
  4. «Мстители: Секретные войны» — 17 декабря 2027 года.

В ближайшие годы у Marvel выйдет сразу несколько сериалов: «Железное сердце», «Глаза Ваканды», второй сезон «Сорвиголова: Рождённый заново», «Чудо-человек», «Квест Вижна», «Каратель», «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» и «Люди Икс ’97».

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