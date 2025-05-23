Сколько лет понадобится российскому кино, чтобы достичь уровня советского

Российская киноиндустрия сможет вернуться к уровню советского качества фильмов, но на это потребуется еще не менее пяти лет даже при сплоченных и направленных усилиях, которых пока не наблюдается, считает президент XXXIV Международного кинофорума "Золотой витязь", первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

Ранее он сообщал, что менее 10% фильмов из тех, что представлены сейчас в российском прокате, можно отнести к духовно-нравственному кино. Уровень кинематографа очень сильно снизился по сравнению с советским. Он выразил уверенность, что недостаток нравственной составляющей в фильмах связан с тем, что после распада Советского Союза индустрия стала ориентироваться, в первую очередь, на получение прибыли и моментальный успех.

"Если бы все работали в согласии с указом президента об основах государственной культурной политики, то этого [уровня советского кинематографа] можно было бы добиться за пять лет - чтобы наши киноинституты воспитывали в правильном направлении. Если бы все работали концентрировано: и чиновники, и наши институты кино, то мы бы добились этого за пять лет. Но учитывая, что очень долго раскачивается и очень долго изживается то, к чему привыкли, значит времени уйдет побольше. Но этого мы добьемся", - сказал Бурляев ТАСС в кулуарах кинофорума.

По его словам, возрождению качественного кино в России способствует отказ от показа западных фильмов.

"Теперь будет очень долгим процесс опамятования, что у нас есть грандиозный фундамент. Лет 40 назад я говорил: советский кинематограф - это тот источник живой воды, к которому будут припадать грядущие поколения. Сейчас я вижу, что я был прав, потому что мы стали показывать эти фильмы, и хотя и не столь эффектные по картинке - но там живет душа человека", - добавил Бурляев.

Эксперт добавил, что одним из инструментов движения к этой цели станет подготовка нового поколения режиссеров, которые будут ставить кино с глубокими смыслами.

"Надежда на то, что они услышат нас, учтут наш опыт. Мы им скажем, что кинематограф и режиссура - это не гламур, не успех и слава. Это голгофа - и если ты приходишь серьезно в кино, как Тарковский, то на это нужно жизнь положить", - высказался он о воспитании молодых специалистов.

О кинофоруме

С 22 по 29 мая 2025 года в городе Севастополе в рамках XVI Международного славянского форума искусств "Золотой витязь" проходит XXXIV Международный кинофорум "Золотой витязь", посвященный 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Запланированы бесплатные кинопоказы 152 конкурсных и 35 внеконкурсных игровых, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 19 стран, а также мастер-классы, творческие встречи, концерты и другие мероприятия.

МКФ "Золотой витязь" проводится с 1992 года. Целями кинофорума заявлены развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами всего мира. Конкурсная программа "Золотого витязя" в 2025 году состоит из шести категорий: игровые фильмы, анимационные ленты, документальные короткометражные фильмы, документальные полнометражные фильмы, фильмы для детей, студенческие и дебютные ленты. В рамках МКФ зрители также могут посетить ретроспективные и внеконкурсные показы.

ТАСС является генеральным информационным партнером кинофорума.