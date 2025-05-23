Появился свежий кадр комедии «Чумовая пятница 2»

Появился свежий кадр фильма «Чумовая пятница 2» с Джейми Ли Кёртис и Линдси Лохан в главных ролях. Две весёлые героини сидят в машине и куда-то едут.

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Согласно синопсису, в продолжении героиня Лохан становится матерью, которая будет в одиночку воспитывать дочь Харпер. Затем главная героиня решит выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже окажется дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.

© Чемпионат.com

Режиссёром ленты выступила Ниша Ганатра, работавшая над «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «И просто так». Оригинальную картину тепло приняли как критики, так и обычные зрители.

Мировая премьера комедии «Чумовая пятница 2» состоится 8 августа.