Какие новые фильмы и сериалы уже доступны в Сети

Парень-неудачник становится частью красивой жизни криптомошенника, итальянские бабули кашеварят в ресторане, а режиссёр Константин Худяков ищет путь к свету у маяка. Эти выходные не будут скучными за просмотром киноновинок сети.

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Чужие деньги (18+)

Режиссёр: Игорь Твердохлебов

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 10 серий по 50 минуты

О чём сериал: Криптомошенник, обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев) уверен, что ему в этой жизни ничего не угрожает. В один прекрасный день он понимает, что какое-то время необходимо переждать начинающуюся бурю в криминальной структуре. На своё место, чтобы самому по-тихому податься в бега, он находит провинциала-неудачника, мечтающего о красивой жизни, Юру Афанасьева (Максим Матвеев), как две капли воды похожего на него. Но в круговороте событий практически идеальный план выходит из-под контроля. Воронова убивают, а Афанасьева спасают охранники, приняв его за своего боса. Теперь он реально занимает чужое место и вместе с просторной квартирой, девушкой Алиной (Стася Милославская), перешедшей ему "по наследству", получает разборки с криминальными лицами, чиновниками-коррупционерами и силовиками, параллельно осваивая навыки гениального афериста.

Что интересного. Максим Матвеев сыграл в сериале сразу две роли, совершенно противоположных друг другу по характеру и стилю. Но актёр вместе с сценаристами тщательно продумал психофизику этих персонажей. Чтобы лучше разобраться, как работает криптовалютный рынок, Матвеев вложил свои деньги и научился их выводить. Помимо Максима Матвеева и Стаси Милославской, в актёрский состав вошли не менее известные личности: Филипп Янковский, Линда Лапиньш, Гоша Куценко, Алла Сигалова, Александр Мизев и другие. Режиссёр Игорь Твердохлебов широкой аудитории известен по сериалам "Мажор" (18+) и "Триггер" (18+). Кстати, часть съёмок проходила в здании бывшего шиномонтажного цеха. Съёмочной группе удалось сделать из него настоящее подполье мошенников.

Кому не понравится. Тем, кто уже насытился русскими криминальными драмами, или тем, кто недавно запоем посмотрел все сезоны "Триггера" и больше пока не готов лицезреть Максима Матвеева на экране телевизора.

Киллербот (18+)

Режиссёры: Тоа Фрейзер, Пол Вайц, Крис Вайц

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 10 серий по 30 минут

О чём сериал. События развиваются в альтернативном будущем, когда люди уже давно покинули Землю и исследуют отдельные уголки Вселенной. Незаменимыми спутниками космических экспедиций становятся андроиды-охранники. Они надёжно защищают людей от всех угроз. Систему безопасности андроида по имени Киллербот (Александр Скарсгард) взламывают, и он обретает сознание, свободу воли и начинает чувствовать, как человек. Но он вынужден скрывать свои новые ощущения и способности. Киллербот продолжает выполнять опасные задания. При этом его обуревают противоречивые чувства. С одной стороны, он тянется к людям, хочет общения с ними, с другой - мечтает жить в тишине, покое и одиночестве за просмотром полюбившихся сериалов.

Что интересного. Сериал снят по мотивам серии книг (их всего 7) "Дневники Киллербота" американской писательницы Марты Уэллс. Она же принимала участие в написании сценария к шоу в качестве исполнительного продюсера и консультанта. Внешность Киллербота широкой общественности впервые показали в феврале 2025 года, хотя съёмки начались в начале 2024 года. Кстати, трейлер к сериалу появился в сети в апреле этого года и за месяц его посмотрели почти три миллиона раз.

Кому не понравится. Тем, кто уверен, что искусственный интеллект создан, чтобы поработить человечество, и испытывает страх перед будущим - в этом проекте андроиды находятся слишком близко от людей. Не понравится он и тем, кто не хочет в этот вечер разбираться в чувствах робота - тут со своими бы мыслями и ощущениями совладать.

Я начинаю видеть свет (18+)

Режиссёр: Константин Худяков

Время: 1 час 43 минуты

О чём фильм. Джазовый трубач Эзра (Джек Хьюстон) в ужасной автомобильной аварии теряет жену и дочь. От горя и уныния он не знает, как жить дальше, что делать, и его больше ничего не радует, даже любимый джаз. От прежней жизни у него остаётся только комнатный цветок и любимая игрушка дочери. Однажды трубач оказывается возле маяка, где Эзру случайно принимают за смотрителя. Там он знакомится с Ханной (Эбби Корниш). Она работает учительницей в местной школе. Её любовь к музыке и жизни постепенно возвращает мужчину к свету. Однако за внимание Ханны начинается бороться лучший друг Эзры.

Что интересного. Это дебютный англоязычный проект известного российского режиссёра Константина Худякова. Он известен по картинам "Успех" (12+), в которой работал с Леонидом Филатовым и Алисой Фрейндлих, "На верхней Масловке" (12+). Также он снимал сериал "Хождение по мукам" (16+) с Юлией Снигирь и Аней Чиповской в главных ролях. Дети любят его фильм "Айболит-66" (0+). Съёмки картины "Я начинаю видеть свет" проходили в США, а название работы отсылает к одноимённой джазовой композиции 1944 года. Музыку к ней написали Дюк Эллингтон, Джонни Ходжес, Гарри Джеймс, слова - Дон Джордж. Кстати, несмотря на то что режиссёр уже долгое время работает в Голливуде, мировую премьеру фильма решил провести в России. Она состоялась осенью 2024 года в Сочи на Международном фестивале зрительского кино "КиноБраво". Фильм получил специальный приз зрительских симпатий.

Кому не понравится. Тем, кто в данный момент не готов сочувствовать и сопереживать чужому горю. Также не зайдёт и тем, кто не любит медленный темп повествования - фильм может показаться затянутым.

Бабули (16+)

Режиссёр: Стивен Чбоски

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 1 час 52 минуты

О чём фильм. Джо Скаравелла (Винс Вон) живёт в Бруклине. Он одинок, на работе тоже не ладится, и вообще в его жизни наступает трагический момент - умирает мама. Он тяжело переживает горе и, чтобы немного проветриться, отправляется гулять на старый рынок на Статен-Айленд. В итоге он решает открыть ресторан итальянской кухни в память о маме и бабушке. Джо ничего не смыслит ни в кулинарии, ни в ресторанном деле, да и денег у него немного, но он всё же выкупает помещение. Поварами его ресторанчика становятся настоящие итальянские бабули. Вместе они находят новых друзей и вкус к жизни.

Что интересного. Комедия основана на реальной истории Джо Скаравеллы, который открыл ресторан "Энотека Мария", где готовят исключительно пожилые женщины. Кстати, реальный Джо Скаравелла тоже снялся в этой картине. Ему досталась эпизодическая роль ближе к концу фильма - он играет гостя ресторана и разливает вино в баре. Над сценарием работала жена режиссёра Стивена Чбоски Лиз Макки, американка с итальянскими корнями. Застолья, показанные в картине, - это отражение её детских воспоминаний. Итальянских бабушек-поварих играет по-настоящему звёздный состав: Сьюзен Сарандон, Лоррейн Бракко, Талия Шайр и Бренда Ваккаро. На четверых у них 9 номинаций на "Оскар". Но обладает заветной статуэткой только Сьюзен Сарандон.

Кому не понравится. Точно тем, кто сидит на диете. Уж больно вкусно и соблазнительно выглядят эти итальянские посиделки за обеденным столом.