Из Канн в кинотеатры: Какие фильмы покажут российским зрителям

Национальная Служба Новостей

Пока критики обсуждают, кому достанется «Золотая пальмовая ветвь», в рамках Каннского фестиваля также продолжается и деловая программа, на которой решается, какие зарубежные фильмы скоро представят в российском прокате.

Какие фильмы Каннского фестиваля покажут в России
© ТАСС

С завершением 78-ого Каннского кинофестиваля приходит все больше новостей не только о премьерах, но и о соглашениях, заключенных на международном кинорынке Marché Du Film. Некоторые фильмы, успешно представленные в Каннах, в скором времени станут доступны на больших экранах российским зрителям. При этом отдельные российские проекты появятся на зарубежных онлайн-площадках.

Наши за рубежом

К примеру, в рамках соглашения, заключенного компаний Slon Sales House, на Amazon и FILM PLATFORM станет доступен документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Помимо прочего на Amazon и FAWESOME.tv представят сериал «Тайны Карениной», созданный «Студией Видеопрокат» и онлайн-кинотеатрами Kion и Wink при поддержке Института развития интернет.

Одним из участников Marché Du Film в 2025 году стал российский кинорежиссер Валерий Переверзев, представивший в Каннах свой новый фильм «Тени Москвы». Главную роль в ленте исполнила супруга режиссера, актриса Юлия Переверзева. Также известно, что одного из персонажей фильма воплотила Елена Коренева, знакомая зрителю по ролям в лентах «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Ловушка для одинокого мужчины» и многим другим фильмам.

Сам Переверзев в интервью НСН рассказал, что впервые приехал в Канны на 68-ой фестиваль, и старается не пропускать событие каждый год. При этом 78-й фестиваль стал для него самым успешным.

«Думаю, это лучший мой фестиваль именно потому, что меняется мой статус, я действительно становлюсь большим, настоящим режиссером. Фильм "Тени Москвы" здесь стал большим кино. Его оценивают на высочайшем уровне и хотят покупать в Европу, Америку, Индию, Китай. Мы еще ведем переговоры, пока не подписаны контракты по сотрудничеству с дистрибьюторами», — рассказал НСН режиссер.

По данным СМИ, в Каннах также присутствовали и якутские режиссеры Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев. Оба в рамках Marché Du Film представили свои новые фильмы и провели деловые встречи с дистрибьюторами, чтобы продвинуть ленты в международном прокате. Бурнашев на кинорынке презентовал международный психологический триллер «Пентхаус», съемки которого проходили в Малайзии. Давыдов же представил психологическую драму «Колыбельная», которая посвящена сложным взаимоотношениям двух женщин.

Зрительские премьеры

Активно работали в рамках Marché Du Film и отдельные российские дистрибьюторы. Еще до начала кинофестиваля в компании Arna Media сообщили, что приобрели права на показ в российском кинопрокате комедии «Все ее бывшие» со звездой трилогии «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон. Как рассказала НСН президент компании Arna Media Надежда Мотина, картина, вероятно, сможет заработать в России 250 млн рублей.

«Совсем недавно "Плохая девочка" с Николь Кидман собрала 250 млн рублей. Хочется повторить этот результат. И да, картина будет конкурировать с "Исчезновением" и другими фильмами», — поясняла она.

Уже 22 мая кинокомпания RWV Film сообщила НСН, что в российский прокат также выйдет лента «Уехать однажды» французского режиссера Амели Боннен, ставшая фильмом открытия фестиваля. Главную роль в картине сыграла певица Жюльет Армане, выступавшая на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже. По сюжету успешный шеф-повар Сесиль счастлива замужем и собирается открывать собственный ресторан в Париже, однако узнав, что её отец перенес сердечный приступ, героиня возвращается в родную деревню. Там она встречает старую любовь и начинает сомневаться в правильности собственных решений.

При этом в саундтрек фильма попали хиты Селин Дион, Далиды, Stromae и других звезд. Точная дата премьеры пока не названа.

Аналогично ситуация обстоит с картиной «Умри, моя любовь» британского режиссера Линн Рэмси. В России триллер представит прокатная компания «Про:взгляд». Точной даты премьеры нет, однако известно, что показ запланирован на осень 2025 года.

Главный роли в этом фильме исполнили Дженифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Лента представит историю молодой пары, чья жизнь меняется после рождения ребенка и переезда в затерянный дом в горах Монтаны. При этом повествование балансирует на грани между воображением девушки и реальностью. Сюжет основан на одноименном романе Арианы Харвиц.

Прогноз на победу

Помимо деловой программы в Каннах также продолжаются и кинопоказы. Вне основного конкурса на фестивале ранее представили картину Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле». Драму по роману Оливье Гезе о самом известном нацистском враче, который проводил эксперименты над узниками Освенцима, представили в секции «Cannes Premiere». Как отметила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, эта картина является одной из принципиальных работ в творчестве Серебренникова, поскольку исследование природы зла и природы власти очень важно для каждого художника.

«У меня и многих коллег остался вопрос, почему фильм Серебренникова именно вне конкурса. Сам конкурс оказался не совсем таким, как мы ожидали, есть слабые работы», — добавила она.

В основном конкурсе 2025 года представлено 22 фильма. Как отмечала Ромодановская, в кулуарах Каннского фестиваля большинство критиков допускает, что «Золотую пальмовую ветвь» получит картина «Сират» испанского режиссера Оливера Лакса. При этом некоторые фильмы, распиаренные среди зрителей, расстроили экспертное сообщество. К таким лентам, к примеру, можно отнести «Звук падения» Маши Шилински и «Финикийсую схему» Уэса Андресона.

«В прошлом году практически сразу определилось два-три фильма, и все были единодушны, что это выдающие картины программы. В 2025 году программа ровная, оказывается больше разочарований, чем очарований. Представлены хорошие авторские работы, но в этом конкурсе они сложились в какой-то странный пазл», — уточняла главный редактор портала «ПрофиСинема».

Между тем в Каннах уже вручили первые призы. По итогу программы Doc Alliance награду и премию в размере пяти тысяч евро получила российский режиссер Маша Черная. Ее фильм «Осколки» признали лучшим полнометражным документальным фильмом года.

Экспертное сообщество отметило работу «за уникальные кинематографические качества» и «кинематографический язык, который спокоен, не склонен к классическим повествовательным структурам. При этом эта работа уже получала приз на кинофестивале DocLisboa в Португалии, напоминает «Радиоточка НСН».

Фильмы и сериалы
Исчезновение
Тот самый Мюнхгаузен
Пятьдесят оттенков серого
Осколки
Линн Рэмси
Оливер Лакс
Валерий Переверзев
Степан Бурнашев
Елена Коренева
Нина Ромодановская
Дмитрий Давыдов
Роман Костомаров
Николь Кидман
Кирилл Серебренников
Роберт Паттинсон
Amazon