Какие фильмы Каннского фестиваля покажут в России

Пока критики обсуждают, кому достанется «Золотая пальмовая ветвь», в рамках Каннского фестиваля также продолжается и деловая программа, на которой решается, какие зарубежные фильмы скоро представят в российском прокате.

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С завершением 78-ого Каннского кинофестиваля приходит все больше новостей не только о премьерах, но и о соглашениях, заключенных на международном кинорынке Marché Du Film. Некоторые фильмы, успешно представленные в Каннах, в скором времени станут доступны на больших экранах российским зрителям. При этом отдельные российские проекты появятся на зарубежных онлайн-площадках.

Наши за рубежом

К примеру, в рамках соглашения, заключенного компаний Slon Sales House, на Amazon и FILM PLATFORM станет доступен документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Помимо прочего на Amazon и FAWESOME.tv представят сериал «Тайны Карениной», созданный «Студией Видеопрокат» и онлайн-кинотеатрами Kion и Wink при поддержке Института развития интернет.

Одним из участников Marché Du Film в 2025 году стал российский кинорежиссер Валерий Переверзев, представивший в Каннах свой новый фильм «Тени Москвы». Главную роль в ленте исполнила супруга режиссера, актриса Юлия Переверзева. Также известно, что одного из персонажей фильма воплотила Елена Коренева, знакомая зрителю по ролям в лентах «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Ловушка для одинокого мужчины» и многим другим фильмам.

Сам Переверзев в интервью НСН рассказал, что впервые приехал в Канны на 68-ой фестиваль, и старается не пропускать событие каждый год. При этом 78-й фестиваль стал для него самым успешным.

«Думаю, это лучший мой фестиваль именно потому, что меняется мой статус, я действительно становлюсь большим, настоящим режиссером. Фильм "Тени Москвы" здесь стал большим кино. Его оценивают на высочайшем уровне и хотят покупать в Европу, Америку, Индию, Китай. Мы еще ведем переговоры, пока не подписаны контракты по сотрудничеству с дистрибьюторами», — рассказал НСН режиссер.

По данным СМИ, в Каннах также присутствовали и якутские режиссеры Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев. Оба в рамках Marché Du Film представили свои новые фильмы и провели деловые встречи с дистрибьюторами, чтобы продвинуть ленты в международном прокате. Бурнашев на кинорынке презентовал международный психологический триллер «Пентхаус», съемки которого проходили в Малайзии. Давыдов же представил психологическую драму «Колыбельная», которая посвящена сложным взаимоотношениям двух женщин.

Зрительские премьеры

Активно работали в рамках Marché Du Film и отдельные российские дистрибьюторы. Еще до начала кинофестиваля в компании Arna Media сообщили, что приобрели права на показ в российском кинопрокате комедии «Все ее бывшие» со звездой трилогии «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон. Как рассказала НСН президент компании Arna Media Надежда Мотина, картина, вероятно, сможет заработать в России 250 млн рублей.

«Совсем недавно "Плохая девочка" с Николь Кидман собрала 250 млн рублей. Хочется повторить этот результат. И да, картина будет конкурировать с "Исчезновением" и другими фильмами», — поясняла она.

Уже 22 мая кинокомпания RWV Film сообщила НСН, что в российский прокат также выйдет лента «Уехать однажды» французского режиссера Амели Боннен, ставшая фильмом открытия фестиваля. Главную роль в картине сыграла певица Жюльет Армане, выступавшая на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже. По сюжету успешный шеф-повар Сесиль счастлива замужем и собирается открывать собственный ресторан в Париже, однако узнав, что её отец перенес сердечный приступ, героиня возвращается в родную деревню. Там она встречает старую любовь и начинает сомневаться в правильности собственных решений.

При этом в саундтрек фильма попали хиты Селин Дион, Далиды, Stromae и других звезд. Точная дата премьеры пока не названа.

Аналогично ситуация обстоит с картиной «Умри, моя любовь» британского режиссера Линн Рэмси. В России триллер представит прокатная компания «Про:взгляд». Точной даты премьеры нет, однако известно, что показ запланирован на осень 2025 года.

Главный роли в этом фильме исполнили Дженифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Лента представит историю молодой пары, чья жизнь меняется после рождения ребенка и переезда в затерянный дом в горах Монтаны. При этом повествование балансирует на грани между воображением девушки и реальностью. Сюжет основан на одноименном романе Арианы Харвиц.

Прогноз на победу

Помимо деловой программы в Каннах также продолжаются и кинопоказы. Вне основного конкурса на фестивале ранее представили картину Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле». Драму по роману Оливье Гезе о самом известном нацистском враче, который проводил эксперименты над узниками Освенцима, представили в секции «Cannes Premiere». Как отметила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, эта картина является одной из принципиальных работ в творчестве Серебренникова, поскольку исследование природы зла и природы власти очень важно для каждого художника.

«У меня и многих коллег остался вопрос, почему фильм Серебренникова именно вне конкурса. Сам конкурс оказался не совсем таким, как мы ожидали, есть слабые работы», — добавила она.

В основном конкурсе 2025 года представлено 22 фильма. Как отмечала Ромодановская, в кулуарах Каннского фестиваля большинство критиков допускает, что «Золотую пальмовую ветвь» получит картина «Сират» испанского режиссера Оливера Лакса. При этом некоторые фильмы, распиаренные среди зрителей, расстроили экспертное сообщество. К таким лентам, к примеру, можно отнести «Звук падения» Маши Шилински и «Финикийсую схему» Уэса Андресона.

«В прошлом году практически сразу определилось два-три фильма, и все были единодушны, что это выдающие картины программы. В 2025 году программа ровная, оказывается больше разочарований, чем очарований. Представлены хорошие авторские работы, но в этом конкурсе они сложились в какой-то странный пазл», — уточняла главный редактор портала «ПрофиСинема».

Между тем в Каннах уже вручили первые призы. По итогу программы Doc Alliance награду и премию в размере пяти тысяч евро получила российский режиссер Маша Черная. Ее фильм «Осколки» признали лучшим полнометражным документальным фильмом года.

Экспертное сообщество отметило работу «за уникальные кинематографические качества» и «кинематографический язык, который спокоен, не склонен к классическим повествовательным структурам. При этом эта работа уже получала приз на кинофестивале DocLisboa в Португалии, напоминает «Радиоточка НСН».