Стартовали съемки фильма «Волшебная лампа» в духе «Аладдина»

Кинокомпания «Лендок» объявила о старте съёмок фильма «Волшебная лампа». Производство продлится несколько месяцев, после чего лента выйдет в кинотеатрах России, а затем и на телеканале «РЕН ТВ».

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Фильм расскажет историю мальчика по имени Сашка, который в компании джинна из кувшина и ожившей умной колонки Алисы отправляется на поиски своих родителей. Сценарий картины написал Роман Непомнящий («Волшебник Изумрудного города»).

Главные роли в картине исполнят Александр Самусев («Новогоднее чудо»), Павел Деревянко («Салют-7»), Артём Ткаченко («Один вдох»), Анастасия Красовская («Внутри убийцы»), Тихон Жизневский («Майор Гром») и другие актёры.