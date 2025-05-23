«Не хватает многого». Сокуров высказался о российских режиссерах

В российском прокате главенствует коммерческое кино, а картины достойных режиссеров часто не допускают на большой экран, сказал НСН Александр Сокуров.

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Если в советское время талантливыми были 7 из 10 режиссеров, то сегодня образование и талант имеет лишь каждый десятый кинематографист, заявил в беседе с НСН кинорежиссер Александр Сокуров.

Ранее народный артист России, президент кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев заявил ТАСС, что из-за стремления к получению прибыли и моментальному успеху российское кино сильно отстало по уровню от советского. Сокуров допустил, что тенденцию удалось бы переломить, если бы созданием кино занимались талантливые люди, а не представители кинематографического бизнеса.

«Современному кино в прокате не хватает многого. Нам не хватает допуска по-настоящему талантливых людей к аудитории. Важно, чтобы кинематографом могли заниматься талантливые люди, а не просто люди кинематографического бизнеса, такого в России сверхмного. Коммерческое кино в России быстро набрало силу, и оно сейчас в стране главное. В советский период на 10 кинорежиссеров, по крайней мере, 7 человек были с явным талантом и одаренностью. Сегодня на 10 хорошо, если один человек талантлив и образован. Остальные не допущены цензурой по причинам злобы, которая зреет в обществе», — пояснил.

При этом собеседник НСН добавил, что за последние 30 лет современный кинематограф породил немало хороших фильмов.

«Конечно, за 30 лет были фильмы, которые произвели на меня впечатление. Я не буду называть ни одного автора, чтобы не скомпрометировать их своим именем и не обратить раздраженное внимание раздраженных людей на этих авторов. Мы в России предрасположены к кинематографу, мы - настоящие мастера художественного, содержательного кино. Но, к сожалению, реализовать эту способность нет никаких возможностей», — заявил Сокуров.

Ранее в разговоре с «Радиоточкой НСН» он также отметил, что советское кино отличалось от современного российского более сбалансированным содержанием. Однако, по его словам, цензурные рамки лишают современных молодых режиссеров возможности самовыражаться.