Первый сезон детективного сериала «Фишер» вышел на онлайн-сервисах в феврале 2023 года. Зрителям проект понравился: на «Кинопоиске» он получил 7,9 балла и попал в топ-250 лучших сериалов по версии пользователей. А в ноябре 2024-го начались съемки продолжения. «Лента.ру» рассказывает, что известно о втором сезоне сериала «Фишер»: когда он выйдет и какое расписание выхода серий, кто над ним работает и с каким серийным убийцей предстоит столкнуться главным героям на этот раз.

© Кадр из трейлера

Дата выхода 2-го сезона сериала «Фишер»

Премьера сериала «Фишер. Затмение» запланирована на четверг 29 мая 2025 года. Проект выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.

Дата выхода второго сезона сериала «Фишер» — 29 мая 2025 года

Тизер и трейлер

Первый тизер продолжения показали в феврале 2025 года во время презентации нового сезона Wink в Москве.

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«Один из самых страшных советских маньяков уже за решеткой. Но на юге России появился новый маньяк», — сказано в ролике.

Трейлер «Фишер. Затмение», который дает зрителям чуть больше подробностей о грядущем втором сезоне, показали в мае.

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График выхода серий

Второй сезон сериала «Фишер» получил 8 серий. Они будут выходить один раз в неделю по четвергам, сообщает Wink. Первый эпизод покажут 29 мая, последний — 17 июля.

1-я серия — 29 мая;

2-я серия — 5 июня;

3-я серия — 12 июня;

4-я серия — 19 июня;

5-я серия — 26 июня;

6-я серия — 3 июля;

7-я серия — 10 июля;

8-я серия — 17 июля.

Сюжет

Первый сезон

Первый сезон «Фишера» основан на реальных событиях. Действие сериала разворачивается в 1986 году в Подмосковье. Недалеко от дач правительственных служащих на Рублевке находят тела подростков, которых лишили жизни с поразительной жестокостью.

На поиски преступника направляются следователь столичной прокуратуры Валерий Козырев (Александр Яценко), его коллега Евгений Боков (Иван Янковский) из Ростова-на-Дону, который до этого участвовал в охоте на маньяка Андрея Чикатило, а также недавно ставшая следователем Наталья Добровольская (Александра Бортич).

Расследование не дает результатов, а тем временем в Подмосковье находят новых жертв маньяка. Наконец, следователи обнаруживают важную зацепку: выясняется, что опознать маньяка может школьник Игорь (Станислав Соломатин). Однако родители 10-летнего мальчика против его помощи следствию, и это затрудняет работу.

Название «Фишер» отсылает к главному злодею картины — это прозвище серийного убийцы Сергея Головкина. С 1986 по 1992 год маньяк орудовал в Москве и области. Согласно материалам дела, он жестоко расправился как минимум с 11 подростками.

Второй сезон

Известно, что история вновь будет основана на реальных событиях эпохи Советского Союза. При этом создатели пока не уточняют, с чем именно предстоит столкнуться героям. Шоураннер проекта Сергей Кальварский отметил, что подробности сюжета не раскрывают из этических соображений — преступление, на котором основан сценарий, «произошло относительно недавно, и многие из участников событий еще живы».

В сети предполагают, что преступником нового сезона станет Леван Ароян по прозвищу Кубанский душитель, который расправлялся с жительницами Краснодарского края. Свое первое преступление он совершил в 1996 году — за месяц до смертной казни Фишера, который в тот момент находился в тюрьме. В качестве еще одного аргумента, который подтверждает эту теорию, приводят информацию из тизера — о сожженном маньяком теле. Именно так поступал и Ароян.

По другой версии, второй сезон может быть напрямую связан с событиями первого и расскажет о последователе или подражателе Сергея Головкина. Подобное сюжетное решение использовали для другого российского проекта про маньяков — «Тень Чикатило».

По словам сценариста и шоураннера Натальи Капустиной, второй сезон «Фишера» будет историей о прощении.

Производство

Работа над вторым сезоном «Фишера» началась в ноябре 2024 года. Завершились съемки в конце февраля 2025-го, они проходили в разных локациях Москвы и Подмосковья, а также в Абхазии после завершения туристического сезона. Опустевший курорт добавил проекту мрачной атмосферы.

Ощущение дискомфорта и психологическое напряжение поддерживают в кадре и другие пустынные локации, которые на самом деле должны быть запружены людьми. Например, детский луна-парк, где обычно много радостных и смеющихся детей, громкая музыка и суета, на экранах будет пустынным и тихим, с одиноко мигающими лампочками. Этот прием отсылает к эстетике лиминальных пространств: помещения, обычно оживленные и людные, но изображенные как неестественно пустые, кажутся зрителю жуткими и сюрреалистичными.

Производством сериала «Фишер. Новый сезон» занимаются компании «НМГ Студия» и «Студия В12» по заказу онлайн-кинотеатра Wink.

Кресло режиссера занял Александр Цой («Трудные подростки», «Жвачка»). За сценарий отвечали работавшие над первым сезоном Наталья Капустина («Тальков») и Сергей Кальварский («Федерация»). Они же стали шоураннерами продолжения.

Продюсировали проект Жора Крыжовников («Дети перемен»), Федор Бондарчук («Ганди молчал по субботам»), Андрей Золотарев («Царь ночи») и другие.

Актеры и роли

В трейлере видно, что к роли Евгения Бокова вернулся Иван Янковский («Преступление и наказание», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а Александр Яценко вновь сыграл Валерия Козырева. А вот Александра Бортич («Холоп», «Полицейский с Рублевки») в новом сезоне не участвует.

Во втором сезоне на экраны вернется и актер Андрей Максимов в роли маньяка Сергея Головкина (Фишера).

Кроме того, к касту присоединились новые актеры. Раскрывать дело на юге России будет следователь Надежда Семеновна — именно ей на помощь отправится полюбившийся дуэт сыщиков. Ее сыграла Ирина Старшенбаум («Огниво»).

Также во втором сезоне «Фишера» снимались:

Александра Ребенок («Первый номер», «Я не могу без тебя»);

Дарья Верещагина («Сто лет тому вперед», «Оффлайн»);

Алексей Агранович («Доктор Лиза», «О чем говорят мужчины»);

Степан Девонин («Капитан Крюк», «Зона комфорта»);

Борис Каморзин («Право выбора», «Монах и бес»);

Алена Долголенко («Руслан и Людмила», «Пророк. История Александра Пушкина»);

Василий Копейкин («Мамонты», «Руки Вверх»);

Юлия Ильина («Краш», «Трепачи»).

Пока неизвестно, какие именно роли они исполнят.

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