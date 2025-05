Что известно о третьем сезоне сериала «Игра в кальмара»

Создатели культового корейского сериала «Игра в кальмара», в конце 2024 года выпустившие второй сезон, почти сразу объявили о продолжении проекта. Третий и финальный сезон выходит летом 2025 года. «Лента.ру» рассказывает, что нужно о нем знать и возвращения каких актеров можно ожидать.

«Игра в кальмара»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2021.

2021. Платформа: Netflix.

Netflix. Страна: Южная Корея.

Южная Корея. Жанры: триллер, драма.

триллер, драма. Режиссер: Хван Дон-хёк.

Хван Дон-хёк. Сценарист: Хван Дон-хёк.

Хван Дон-хёк. В главных ролях: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су, Чон Хо-ён, Хо Сон-тхэ, Анупам Трипати, Ким Джу-рён, Ви Ха-джун, Ю Сон-джу, Ли Ю-ми.

Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су, Чон Хо-ён, Хо Сон-тхэ, Анупам Трипати, Ким Джу-рён, Ви Ха-джун, Ю Сон-джу, Ли Ю-ми. Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6.

«Игра в кальмара» — это антиутопический триллер про жестокую игру на выживание, созданный южнокорейским режиссером и сценаристом Хваном Дон-хёком. Идея шоу возникла у него еще в 2009 году, когда он сам переживал финансовые трудности, однако тогда продюсеры отказались от проекта, посчитав его слишком жестоким и мрачным. Спустя 10 лет, в 2019 году, сценарием заинтересовались представители Netflix, решившие увеличить число международных проектов на платформе. Съемки прошли в 2020-м, а уже 17 сентября 2021 года состоялась премьера первого сезона «Игры в кальмара».

Более 1,65 млрд часов просмотров собрал сериал за первые 28 дней, став рекордсменом в истории Netflix.

Проект получил высокие оценки от зрителей и критиков — его хвалили за острый социальный подтекст, а также за баланс между нежностью и жестокостью, который удерживает внимание зрителей.

26 декабря 2024 года на Netflix вышел второй сезон, которому удалось сохранить высокую планку и снова возглавить рейтинги платформы. Одновременно с релизом второго сезона шоураннеры анонсировали выход третьего — он ожидается летом 2025 года.

Дата выхода третьего сезона «Игры в кальмара»

Премьера третьего сезона запланирована на 27 июня 2025 года — спустя всего полгода после выхода второго сезона.

Количество эпизодов пока неизвестно; по данным источников Hollywood Reporter, их может быть шесть. Предполагается, что выйдут все серии в один день, что характерно для проектов Netflix.

Что было в предыдущих сезонах

Первый сезон

В первом сезоне зритель знакомится с шофером и игроманом Соном Ки-хуном. Он живет с пожилой матерью и пытается погасить долги, чтобы обеспечить безбедную жизнь и себе, и своей дочери Га Ён (после развода она осталась жить с матерью). Однажды он получает заманчивое приглашение от таинственного незнакомца — поучаствовать в закрытом турнире с огромным денежным призом — 45,6 миллиарда вон (около 39,86 миллиона долларов). Согласившись, Сон Ки-Хун оказывается на секретной территории вместе с 455 другими участниками, каждый из которых находится в финансовом кризисе. Задачи на первый взгляд кажутся участникам простыми — нужно просто играть в традиционные корейские детские игры.

Вот только есть одно условие — проигравшие не просто выбывают из игры, а умирают. В процессе Ки-хун знакомится с другими участниками, среди них — друг его детства Чо Сан-у и северокорейская перебежчица Кан Сэ-бёк. Игры постепенно становятся все более жестокими, а игроки — все более отчаянными. В итоге Ки-хун остается единственным выжившим. Он получает главный приз, но осознает, что эта игра — всего лишь развлечение для богатых людей. В финале разбогатевший Ки-Хун планирует улететь в США, но решает остаться в Корее и вернуться на состязания, чтобы положить конец игре и уничтожить ее создателей.

Второй сезон

Ки-хун возвращается в игру и объединяется с полицейским Хваном Джун-хо, который разыскивает пропавшего брата. Однако главный антагонист — Человек в маске, руководящий играми, — оказывается сложным и опасным противником.

Ки-Хун пытается устроить переворот, однако его соратники его предают, и он вновь становится перед выбором: продолжать игру или сдаться.

По изначальной задумке режиссера Хвана Дон-хёка, второй и третий сезоны должны были быть одним целым, однако потом он решил их разделить, поскольку эпизодов набиралось слишком много. В письме Дон-хёка, опубликованном Netflix, он заявляет, что зрителей ждет еще одно захватывающее приключение и обещает, что герои столкнутся с еще большими психологическими дилеммами. Также известно, что третий сезон станет завершающим.

Тизер третьего сезона

Netflix в мае опубликовал официальный тизер третьего сезона «Игры в кальмара». В первых же кадрах зрителям показывают, что смертельные игры продолжаются, и к ним возвращается главный герой Сон Ки-хун.

Сопровождается тизер фразой It's time to play one last time — «Пришло время последней игры»

Сюжет третьего сезона

Тизер третьей «Игры в кальмара» сопровождает короткий синопсис к предстоящему сезону. Там говорится, что Сон Ки-хун и другие герои продолжат игру и раунд за раундом будут оказываться перед сложнейшими выборами, у которых будут суровые последствия. Отмечается также, что Человек в маске вернется к роли мастера игры и будет принимать вип-гостей. Брат ведущего в свою очередь продолжит поиски таинственного острова, где проходят смертельные игры.

Ранее о том, что ждет главного героя, игрока 456, говорил и создатель проекта Хван Дон-хёк. В беседе с изданием Variety он отметил, что в третьей части Ки-хун окажется на сложнейшем перепутье после своей попытки мятежа.

«Ки-Хун потерял все, включая лучшего друга, все его попытки [уничтожить игру] потерпели неудачу, поэтому теперь вопрос в том, каким он будет? В каком состоянии он окажется? Продолжит ли он миссию? Сдастся ли он или будет упорствовать?» — Хван Дон-хёк, режиссер.

Дон-хёк также намекнул, что работа над вторым сезоном изменила финал всего шоу. В разговоре с IndieWire он сказал:

«Я писал второй и третий сезоны одновременно, и по ходу сюжетной линии произошел такой поворотный момент, который привел к изменению персонажа».

В целом, можно предположить, что главный герой все же не откажется от своего намерения разобраться с Человеком в Маске, поэтому в третьем сезоне зрители увидят их очередное столкновение. На этот раз оно станет последним. Кроме того, есть вероятность, что мы узнаем больше о прошлом Человека в Маске и о том, как он стал создателем игры. В третьем сезоне также появится новый персонаж — гигантский робот Чхоль-су (бойфренд куклы Ён-хи), который сыграет важную роль в одной из игр.

Актеры третьего сезона

В третьем сезоне к своим ролям вернутся:

Ли Джон-джэ — Сон Ки-хун;

Ли Бён-хон — Человек в маске;

Ви Ха-джун — полицейский Хван Джун-хо.

Также к ним присоединятся Им Си-ван, Канг Ха-ну, Пак Сон-хун, Ли Джин-ук, Пак Гю-ён, Ян Дон-гын и Чо Ю-ри.

Влияние «Игры в кальмара» на мировую поп-культуру

Сериал «Игра в кальмара» стал ни много ни мало глобальным культурным феноменом — этот проект повлиял на моду, музыку, кино и интернет-культуру. Фирменные зеленые спортивные костюмы игроков и розовые комбинезоны охранников мгновенно превратились в тренд, став самыми популярными костюмами на Хеллоуин.

Игры из сериала — от «Красный свет, зеленый свет» до «Перетягивания каната» — вдохновили пользователей TikTok и других соцсетей на челленджи, а кукла Ён-хи, следившая за движениями игроков, стала узнаваемым символом хоррора.

Также шоу спровоцировало новую волну интереса к южнокорейскому кинематографу и сериалам, укрепив влияние корейской культуры на мировой рынок после успеха оскароносных «Паразитов» и музыкантов K-pop. Проекты, которые начали появляться в Голливуде и других странах. А Netflix даже запустил реалити-шоу Squid Game: The Challenge, где участники соревнуются в безопасных версиях игр за денежный приз.