Каким будет четвертый сезон сериала «Засланец из космоса»

Летом 2025 года на экраны возвращается сериал «Засланец из космоса» — история про инопланетянина в исполнении Алана Тьюдика, который вынужден притворяться доктором и решать, готов ли он выполнить миссию по уничтожению человечества. Прошлый сезон закончился на самом интересном месте. Судя по трейлеру, в продолжении зрителей ждут новые приключения любимых героев, а доктора Гарри — новые проблемы. «Лента.ру» рассказывает, что известно про 4-й сезон сериала «Засланец из космоса»: сюжет, актеры, дата выхода серий и где их посмотреть.

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Главное о четвертом сезоне «Засланца из космоса»

Оригинальное название: Resident Alien.

Resident Alien. Жанр сериала: фантастика, комедия, детектив, драма.

фантастика, комедия, детектив, драма. Страна: США.

США. Шоураннер: Крис Шеридан.

Крис Шеридан. Дата выхода новых серий: с 6 июня 2025 года.

с 6 июня 2025 года. Где смотреть: Syfy и USA Network, а также Peacock спустя неделю после премьеры.

Syfy и USA Network, а также Peacock спустя неделю после премьеры. Количество серий: 10.

10. В главных ролях: Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Джуда Прен.

«Засланец из космоса» — научно-фантастический сериал о пришельце, который вынужден притворяться человеком, из-за чего постоянно попадает в нелепые ситуации и сталкивается с моральными дилеммами. С момента премьеры в 2021 году вышло уже три сезона, в которых постоянно поднимались ставки и появлялись новые угрозы для Земли.

Шоу основано на одноименных комиксах Питера Хогана и Стива Паркхауса. Экранизация получила высокие отзывы кинокритиков: ее хвалили за игру Алана Тьюдика и необычный юмор, завязанный на неуместном поведении главного героя, его неловкости и стремлении все в людях воспринимать буквально. Зрительские рейтинги сериала достаточно высоки: 8,1 из 10 на IMDb и столько же на «Кинопоиске».

Дата выхода 4-го сезона

Премьера четвертого сезона «Засланца из космоса» состоится в пятницу, 6 июня. Первая серия выйдет в 23:00 по восточному времени, то есть в 06:00 7 июня по Москве.

Серии будут выходить каждую неделю.

Расписание выхода серий

В новом сезоне будет 10 серий, названия и точные даты выхода пока официально объявлены только у первых четырех.

1 серия. Дата выхода: 6 июня. Название: Prisoners («Узники»).

Дата выхода: 6 июня. Название: Prisoners («Узники»). 2 серия. Дата выхода: 13 июня. Название: The Lonely Man («Одинокий человек»).

Дата выхода: 13 июня. Название: The Lonely Man («Одинокий человек»). 3 серия. Дата выхода: 20 июня. Название: Ties That Bind («Узы, которые связывают»).

Дата выхода: 20 июня. Название: Ties That Bind («Узы, которые связывают»). 4 серия. Дата выхода: 27 июня. Название: Truth Hurts («Правда причиняет боль»).

Дата выхода: 27 июня. Название: Truth Hurts («Правда причиняет боль»). 5 серия. Дата выхода: 4 июля (не подтверждено). Название: неизвестно.

Дата выхода: 4 июля (не подтверждено). Название: неизвестно. 6 серия. Дата выхода: 11 июля (не подтверждено). Название: неизвестно.

Дата выхода: 11 июля (не подтверждено). Название: неизвестно. 7 серия. Дата выхода: 18 июля (не подтверждено). Название: неизвестно.

Дата выхода: 18 июля (не подтверждено). Название: неизвестно. 8 серия. Дата выхода: 25 июля (не подтверждено). Название: неизвестно.

Дата выхода: 25 июля (не подтверждено). Название: неизвестно. 9 серия. Дата выхода: 1 августа (не подтверждено). Название: неизвестно.

Дата выхода: 1 августа (не подтверждено). Название: неизвестно. 10 серия. Дата выхода: 8 августа (не подтверждено). Название: неизвестно.

Трейлер

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Сюжет

В горном городке Пейшенс, штат Колорадо, совершает аварийную посадку инопланетный корабль. Пришелец (Алан Тьюдик) убивает местного городского врача Гарри Вандершпигеля, заимствует его внешность и занимает его место в обществе и на работе.

Постепенно он учится жить среди людей, завязывает с ними дружбу и даже обнаруживает в себе способность к эмоциям, которые его раса не испытывает. Проблема в том, что он прилетел на Землю с одной миссией: уничтожить человечество.

Что было в предыдущих сезонах

В первом сезоне Гарри обнаружил, что местный мальчик Макс (Джуда Прен) способен видеть его истинную внеземную форму. Поначалу Гарри пытается охотиться на ребенка, но со временем привязывается к нему. Другим человеком, который узнает об инопланетянине, становится его подруга Аста (Сара Томко).

Первый сезон заканчивается тем, что Гарри отказывается от своей миссии по уничтожению человечества ради Асты.

Он пытается вернуться домой, но обнаруживает, что на космический корабль пробрался Макс. Во втором сезоне они возвращаются на Землю и становятся друзьями.

Аста помогает Гарри восстановить его воспоминания и притворяться человеком, особенно перед дочерью настоящего доктора Вандершпигеля. Уникальная способность Макса различать внеземную форму Гарри помогает в решении вопросов, связанных с внеземными технологиями.

Сам пришелец тем временем ведет телепатические беседы с осьминогом, пытается разобраться в своих воспоминаниях и понять, все-таки любит он человечество или ненавидит. Также он обнаруживает на Земле других инопланетян и даже усыновляет одного из них — гибрида пришельца и человека по имени Бриджет.

Человечеству тем временем угрожает еще одна раса инопланетян — Серые. Выясняется, что они много раз похищали родителей Макса — мэра города Бена (Леви Филер) и его жену Кейт (Мередит Гарретсон), а потом стирали их воспоминания. Более того, они украли из тела Кейт нерожденного ребенка, которого сохранили для исследований.

Чтобы противостоять Серым, в третьем сезоне Гарри присоединяется к секретному правительственному проекту генерала Макалистер (Линда Гамильтон). Узнав, что Серые хотят вызвать разрушительное извержение гейзера в национальном парке Йеллоустон, Гарри создает бомбу — достаточно мощную, чтобы остановить их. Эту бомбу крадет подруга Асты — Д'Арси (Элис Веттерлунд) — и едет в Йеллоустон, чтобы остановить пришельцев. За ней отправляются главные герои.

Нападение Серых остановлено, но Гарри возвращается в Пейшенс более странным, чем обычно. Вместо привычной формы Макс видит жука-мантида: внешность Гарри занял другой инопланетянин.

В конце сезона Гарри и Бриджет оказываются в тюрьме на лунной базе Серых. Как именно они туда попали, еще предстоит выяснить.

О чем будет четвертый сезон

Пока Гарри и Бриджет сидят в лунной тюрьме, на Земле телом Вандершпигеля владеет пришелец. Гарри предстоит найти способ сбежать из заключения и вернуться в Пейшенс, где происходит серия загадочных смертей — вероятно, связанных с инопланетянами.

Судя по трейлеру к сериалу, Гарри найдет способ вернуться домой, но потеряет свои способности и, кажется, станет обычным человеком — чему совсем не обрадуется.

Производство

Четвертый сезон выходит после перерыва в год. Вот как выходили предыдущие три:

1 сезон — 2021 год, 10 серий;

2 сезон — 2022 год, 16 серий;

3 сезон — 2024 год, 8 серий.

Третий сезон завершился в апреле 2024 года, и несколько месяцев о дальнейшей судьбе сериала информации не было. Только в июне его продлили на четвертый сезон. Съемки начались в декабре 2024 года, а закончились в апреле 2025-го.

«Засланца из космоса» снимали в Канаде: в городе Ванкувере и его окрестностях.

Предыдущие эпизоды выпускал телеканал Syfy, но теперь сериал «переехал» на платформу USA Network с более широкой аудиторией. При этом пришлось сократить бюджет.

Шоураннером сериала остался Крис Шеридан, известный по работе над «Гриффинами».

Актерский состав

Алан Тьюдик («Убойные каникулы», «Светлячок») — Гарри Вандершпигель. Инопланетянин, прилетевший уничтожить Землю. В начале сериала притворяется врачом, который только что приехал в город. Он не понимает поведения людей и потому часто попадает в комичные ситуации.

Сара Томко («Сын», «Подлый Пит») — Аста Твелвтрис, медсестра в больнице, где работает Гарри. Становится его лучшей подругой.

Джуда Прен («Адам портит все», «Мистический квест») — Макс Хоторн. Мальчик с генетической способностью видеть истинную форму инопланетян и понимать их технологии.

Леви Филер («C.S.I. Место преступления», «Рэй Донован») — мэр Бен Хоторн, глава Пейшенса и отец Макса. В ходе сериала Бен выясняет, что всю жизнь его похищали инопланетяне, о чем он не помнил.

Мередит Гарретсон («Предложение», «Новый Амстердам») — Кейт Хотторн, жена мэра и мать Макса.

Элис Веттерлунд («Звездный путь: Нижние палубы», «Кремниевая долина») — Д'Арси Блум, лучшая подруга Асты. Работает в местном баре, раньше была профессиональной лыжницей, но ушла из спорта из-за травмы.

Кори Рейнольдс («Терминал», «Голос улиц») — шериф Майк Томпсон. Глава полиции, любящий все контролировать и испытывающий проблемы с гневом.

Элизабет Бауэн («Фарго», «Я — зомби») — Лив Бейкер, помощница шерифа и его напарница во всех расследованиях.

Также к своим ролям вернутся Гэри Фармер (отец Асты), Грэйслин Авад Ринке (девочка Саха, подруга Макса), Линда Хэмилтон (генерал Элеанор Райт), Энвер Гьокай (Джозеф Рейнер) и Терри О’Куинн (Питер Бах).

Актерский состав пополнят Джуэл Стэйт («Светлячок») и Стивен Рут («Барри»).