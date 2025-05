Что известно о фильме «Битва за битвой»

В 2025 году году на экраны выходит новый фильм одного из самых загадочных режиссеров современности Пола Томаса Андерсона. Драма, сочетающая элементы черной комедии и триллера, расскажет о бывшем революционере, которому приходится вспомнить боевые навыки, чтобы спасти дочь-подростка. Подробности о фильме и актерском составе — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

«Битва за битвой»: главное о фильме

Год выхода: 2025.

2025. Страна: США.

США. Жанры: боевик, триллер, драма, криминал.

боевик, триллер, драма, криминал. Режиссер: Пол Томас Андерсон.

Пол Томас Андерсон. Сценарист: Пол Томас Андерсон.

Пол Томас Андерсон. Продюсеры: Пол Томас Андерсон, Сара Мерфи, Адам Сомнер.

Пол Томас Андерсон, Сара Мерфи, Адам Сомнер. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Тейяна Тейлор, Бенисио Дель Торо, Чейз Инфинити, Шон Пенн, Реджина Холл, Алана Хаим, Вуд Харрис.

«Битва за битвой» (One Battle After Another) — предстоящий криминально-драматический художественный фильм режиссера Пола Томаса Андерсона. Это первая совместная работа режиссера с Леонардо Ди Каприо, а также возможный претендент на все крупные награды грядущего сезона.

Дата премьеры

Выход в прокат запланирован на сентябрь, предварительная дата — 26 сентября 2025 года. Изначально релиз планировали на август, но студия Warner Bros. перенесла его в расчете на «Оскар».

Премьера фильма «Битва за битвой» запланирована на 26 сентября 2025 года.

Сюжет

Синопсис картины звучит лаконично: «Когда давний враг возвращается спустя шестнадцать лет, группа бывших революционеров вновь собирается, чтобы спасти дочь одного из них». Как предполагается, картина вдохновлена романом «Вайнленд» Томаса Пинчона — литературным памфлетом об Америке эпохи президентства Рональда Рейгана.

В интерпретации Андерсона действие переносится в современность, где бывшие активисты времен левой революции 1970-х сталкиваются с новой угрозой — ультраправым национализмом и личными трагедиями.

Трейлер

Съемочная команда и актерский состав

Главную роль в фильме исполнил Леонардо Ди Каприо. Он перевоплотился в Боба Фергюсона — бывшего борца за гражданские права, втянутого в опасную операцию по спасению дочери (ее сыграла дебютантка Чейз Инфинити). Главного антагониста картины, полковника Стивена Дж. Локджея, сыграл Шон Пенн, ранее уже работавший с Андерсоном.

Бенисио дель Торо появился в роли эксцентричного гуру революции по имени Сенсей Серхио, Реджина Холл — в роли его боевой соратницы Деандры, а Теяна Тейлор — в роли Профидии Беверли-Хиллс, матери похищенной девочки и бывшей девушки героя Ди Каприо. Во второстепенных ролях задействованы Алана Хаим, знакомая зрителям по фильму Андерсона «Лакричная пицца», Вуд Харрис, Шайна МакХейл и Д. У. Моффетт.

Производство

Съемки фильма стартовали в январе 2024 года в Калифорнии и продолжались более полугода. Местом действия стали отдаленные округа: Гумбольдт, Сакраменто, пустыня Анза-Боррего и даже Техасский Эль-Пасо. Фильм снимался на 35-миллиметровую пленку с использованием камер VistaVision — это уже вторая работа оператора Майкла Баумана с Андерсоном после «Лакричной пиццы». Бюджет картины, по разным источникам, составил от 140 до 150 миллионов долларов — на данный момент это самый дорогой проект в карьере режиссера. Композитором снова выступил Джонни Гринвуд, автор всех саундтреков к картинам режиссера с 2007 года.

Фильм стал последним совместным проектом Пола Томаса Андерсона с его бессменным помощником и продюсером Адамом Сомнером, скончавшимся в ноябре 2024 года.

«Битва за битвой» — не просто фильм, снятый в жанре политической сатиры, но также и боевик, и черная комедия, и экшен-драма. По словам инсайдеров, картина также содержит элементы семейной драмы и аллюзии на культуру сопротивления в США с 1960-х годов по наши дни. Примечательно, что ради этой картины Андерсон впервые со времен «Ночей в стиле буги» допустил тестовые показы и по их результатам сократил фильм примерно на 10 минут.

Другие фильмы Пола Томаса Андерсона, которые стоит посмотреть

«Ночи в стиле буги»

Год выхода: 1997.

В ролях: Марк Уолберг, Джулианна Мур, Берт Рейнолдс, Дон Чидл, Джон Си Райли, Уильям Х. Мэйси, Хизер Грэм, Филип Сеймур Хоффман.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.4.

Долина Сан-Фернандо, конец 70-х. Подросток Эдди Адамс работает в забегаловке, пока однажды его не замечает порнорежиссер Джек Хорнер. Под именем Дирк Дигглер Эдди становится восходящей звездой индустрии: его любят камеры, партнерши и публика. Вокруг — блеск, свобода, коктейли, семейная атмосфера на съемочной площадке и иллюзия любви в бизнесе. Но с наступлением 80-х золотая эпоха заканчивается. Индустрия переходит с пленки на дешевое видео, герои стареют, становятся зависимыми, теряются. Дирк теряет себя, а вместе с ним рушится и миф о сказочной кинокоммуне.

«Магнолия»

Год выхода: 1999.

В ролях: Том Круз, Филип Бейкер Холл, Филип Сеймур Хоффман, Джулианна Мур, Уильям Х. Мэйси, Мелинда Диллон, Джереми Блэкман.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.4.

В один день в долине Сан-Фернандо переплетаются судьбы десятка героев: умирающего продюсера, его сиделки, телевизионного ведущего, ребенка-вундеркинда, одинокой медсестры, нарциссичного мотивационного спикера и сбежавшей дочери. Все они связаны не только случайными пересечениями, но и скрытыми узлами боли, вины и невыраженной любви. Каждый ищет выход из внутреннего тупика — кто-то молит о прощении, кто-то о спасении. Пока герои пытаются исцелить свое прошлое, город накрывает странная, почти библейская буря.

«Нефть»

Год выхода: 2007.

2007. В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Пол Дано, Кевин Дж. О’Коннор, Киран Хайндс, Диллон Фризье, Расселл Харвард, Сидни МакКаллистер, Коллин Фой, Дэвид Уиллис.

Дэниэл Дэй-Льюис, Пол Дано, Кевин Дж. О’Коннор, Киран Хайндс, Диллон Фризье, Расселл Харвард, Сидни МакКаллистер, Коллин Фой, Дэвид Уиллис. Рейтинг на Кинопоиске: 7.8.

В начале XX века Дэниел Плейнвью находит в пустыне нефть и начинает строить империю. Циничный, умный, жестокий — он покупает землю у бедняков, манипулирует, обманывает и не щадит даже своего приемного сына. Его главный противник — молодой проповедник Илай, который видит в Плейнвью демона, пришедшего разрушать. Их противостояние — это борьба идеологий: капитализм против веры, амбиции против морали.

«Призрачная нить»

Год выхода: 2017.

2017. В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Вики Крипс, Лесли Мэнвилл, Камилла Разерфорд, Джина Макки, Джордж Глазгоу, Харриет Сэнсом Харрис, Луиза Рихтер, Джулия Дэвис.

Дэниэл Дэй-Льюис, Вики Крипс, Лесли Мэнвилл, Камилла Разерфорд, Джина Макки, Джордж Глазгоу, Харриет Сэнсом Харрис, Луиза Рихтер, Джулия Дэвис. Рейтинг на Кинопоиске: 7.1.

Лондон, 1950-е. Известный кутюрье Рейнольдс Вудкок живет в своем отлаженном мире из тканей, булавок и молчания. Он работает под музыку и шепот сестры, вшивает в подкладку тайные послания, одержим контролем. Однажды он встречает Альму — простую официантку, с прямой осанкой и твердым характером. Она становится его музой, моделью, любовницей, а потом и нечто большим. Их отношения развиваются как дуэль и, кажется, необратимо закончатся бедой.