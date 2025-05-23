Появились новые кадры сериала «Чужой: Земля»

Издание Entertainment Weekly показало новые кадры из сериала «Чужой: Земля». Премьера хоррора про инопланетных ксеноморфов состоится 12 августа на канале Hulu.

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Портал также взял интервью у исполнительницы главной роли Сидни Чендлер («Шугар»). Она рассказала, что будет играть андроида с мозгом реального ребёнка и ей придётся выживать в жестоком будущем. При этом актриса отметила, что не хочет сравнивать своего персонажа с героиней прошлых франшиз Рипли в исполнении Сигурни Уивер.

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«Я даже не хочу пытаться сравнивать своего персонажа с Рипли — это просто невозможно сделать. Но я надеюсь, что Венди понравится людям так же, как она понравилась мне. Она мой любимый персонаж из всех, кого мне приходилось играть. Мне кажется, что фильмы про "Чужого" — они о женщинах. Это касается как Рипли в фильмах, так и, конечно, того факта, что сами инопланетяне являются матриархальными — у них есть королева. Мой персонаж пытается понять, какова её роль в этом мире и заслуживает ли человечество того, чтобы выжить».

© Entertainment Weekly/FX

События сериала «Чужой: Земля» развернутся на Земле в 2120 году, за два года до событий фильма «Чужой». Будущий проект расскажет о вторжении опасных инопланетян на нашу планету, а местом действия выступят различные локации на разных континентах.