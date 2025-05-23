«Предпочитаю суровое мужское кино». Как живет актер Владимир Любимцев

Современная сказка «Соловей против Муромца» Карена Оганесяна выходит на экраны. Богатыря Илью сыграл Владимир Любимцев. «Вечерняя Москва» побеседовала с артистом.

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Владимир, каков ваш Илья Муромец?

— Он не боится своих чувств, может признаться, что ему страшно, не сдержать скупой мужской слезы. Герой, максимально приближенный к настоящему человеку. Мы можем понять и сблизиться с ним.

Муромцу есть чего бояться: надо вновь схлестнуться с Соловьем (Никита Ефремов), присвоившим чужие заслуги. А как вы боретесь со страхом?

— Я с детства вывел формулу — надо как можно чаще практиковать то, чего боишься. Например, я никогда не любил соревноваться. Чтобы побороть это, стал заниматься боевыми искусствами, где безостановочно приходится биться с партнерами, участвовать в состязаниях. А для меня проиграть было смерти подобно — сразу хотелось уйти в лес и пропасть, чтобы никто не видел моих переживаний.

Стойкость помогает на съемках? Наверняка тяжело пришлось в костюме для боев на робоарене.

— Надо отдать должное ребятам, которые спроектировали эти детализированные костюмы: выглядят они здорово и мощно. Но справляться с таким облачением непросто. А у меня много боев с открытым лицом — каскадером не заменишь. Тут и десять минут выстоять трудно (детали врезаются в спину, в плечи), а мне приходилось носить костюм по несколько часов, двигаться в нем. Плюс было очень жарко, зато весело. И думаю, оно того стоило!

У вас есть любимая былина?

— Скорее, назову мультик. Я часто пересматривал «Красавицу и Чудовище». Мне был близок суровый герой, одиноко живущий в замке.

Тогда как вы нашли свою Красавицу, супругу Юлию?

— Она перевелась в нашу школу в 10-м классе. Тогда и запала мне в сердце.

«Соловей против Муромца» снят на стыке фэнтези с его волшебством и фантастики с научными открытиями. Что ближе вам?

— Второе. Я высоко ценю «Чужого» Ридли Скотта, но никогда не фанател ни по «Властелину колец», ни по «Гарри Поттеру», да и к «Звездным войнам» отношусь прохладно. Вообще, кино смотреть люблю — это моя форма эскапизма, ухода от реальности с ее проблемами. Но я предпочитаю суровое мужское кино, драмы. Больше десяти раз пересматривал «Леона» Люка Бессона. Не раз и не два смотрел «Нефть» Пола Томаса Андерсона. Наши советские фильмы люблю пересматривать.

С отцом, актером Михаилом Пореченковым, вы познакомились в 19 лет. Как изменился его образ, который был у вас раньше?

— Я с детства наблюдал за ним на экранах. Та любовь, которая у меня к нему была, лишь усилилась после встречи. Конечно, были моменты пристройки. Сейчас мы дружим. Играем на одной сцене: в репертуаре МХТ имени Чехова был «Трамвай «Желание», сейчас идут «Бег», «Вальпургиева ночь, или Шаги командора».

Что в съемках кино привлекательнее театра?

— Финансовая сторона (улыбается). Новые люди и места. То, что нет времени на раскачку — начинаешь работу, условно, с шести утра, а не вечера.

Чем дорожите в семье?

— Взаимопониманием, гармоничными отношениями, любовью. Когда дома уют и тепло, тогда и на работу уходить приятнее, ведь есть куда возвращаться.

Каким должен быть богатырь XXI века?

— Щедрым на любовь, на поступки, на подарки.

Досье

Владимир Любимцев родился 22 декабря 1989 года в Таллине (Эстония). В 2017 году окончил ВТУ имени Михаила Щепкина, курс Владимира Драгунова. Принят в труппу МХТ имени Чехова. Дебютировал в кино в 2017 году в фильме «Легенда о Коловрате». Сейчас в его фильмографии более десяти ролей в кино и сериалах, включая «Злой город», «Сердце Пармы» и другие.