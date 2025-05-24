Киностудия Горького снимет романтическую комедию с Алексеем Воробьевым

В Москве начались съемки полнометражного игрового фильма «Московская касса невест». Он представляет собой авантюрную историческую романтическую комедию с элементами фантастики. Производством ленты занимается продюсерский центр Киностудии Горького при поддержке Министерства культуры России и участии студии Monumental Vision.

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В нашем новом фильме переплетаются разные жанры: в нем много экшена, в то же время это доброе и очень красивое костюмное кино... Уверена, что фильм будет интересен самой широкой аудитории: молодежи и подросткам, семьям с детьми и старшему поколению, — заявила генеральный директор продюсерского центра Киностудии Горького Екатерина Кулагина.

Съемки ленты пройдут в музее-заповеднике «Архангельское», государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские», Усадьбе Льялово, на смотровой площадке «Воробьевы горы», в инновационном центре «Сколково» на ВДНХ и в кинопарке «Москино», передает «Мослента».

22 мая в Санкт-Петербурге начались съемки международной сказки «Волшебная лампа» с Павлом Деревянко, Равшаной Курковой и Тихоном Жизневским. По словам представителей телекомпании «РЕН ТВ», а также студий «Лендок», «Узбекфильм» и «Кыргызфильм», они намерены не переснимать известную историю про Алладина или Хоттабыча, а создать самостоятельную картину.