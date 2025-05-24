В Каннах готовятся объявить лауреата «Золотой пальмовой ветви»

Обладатель главной награды 78-го Каннского международного кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветви" - будет объявлен по итогам основного конкурса, который завершается в эту субботу. Жюри во главе с французской актрисой Жюльет Бинош предстоит сделать окончательный выбор из двух десятков картин, отобранных устроителями для участия в борьбе за этот приз из почти трех тысяч просмотренных полнометражных лент.

В последний день киносмотра в нескольких кинозалах пройдут показы всех конкурсных фильмов. Впрочем, сеанс, где покажут американский вестерн "Эддингтон" (Eddington, 2025) режиссера Ари Астера, завершится уже после того, как огласят имя победителя. В прошлом году главную награду конкурса присудили картине "Анора" (Anora, 2024) американского режиссера Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

Имя картины, претендующей на звание лауреата, держится в секрете до самой церемонии награждения. Однако французские СМИ высказывают свои предположения о трех картинах-фаворитах.

Первая - это фильм "Сират" (Sirat, 2025) франко-испанского режиссера Оливера Лаше. Картина представляет популярный жанр дорожного путешествия (роуд-муви). Фильм иранского постановщика Джафара Панахи "Простая случайность" (Un simple accident, 2025), большая часть действия которой также проходит в дороге, отмечена критиками за политические взгляды автора. Действие "магистрального", по оценкам критиков, бразильского фильма режиссера Клебера Мендонса Фильо "Секретный агент" (The Secret Agent, 2025) происходит в Ресифи, "бразильской Венеции", в эпоху военной диктатуры. Звезда этой картины Вагнер Моура является фаворитом на приз за лучшую мужскую роль. Его соперник в споре за эту награду - Хоакин Феникс, сыгравший в другой фестивальной картине "Эддингтон", современном вестерне в жанре черной комедии, коллизии которого происходят на фоне пандемии коронавируса.

В последний день конкурса будет показан фильм братьев Дарденн "Молодые матери" (Jeunes m res, 2025). Бельгийский режиссер Жан-Пьер Дарден и его младший брат Люк уже в десятый раз участвуют в каннском киносмотре. Они дважды получали "Золотую пальмовую ветвь" за свои работы и надеются, что их не минует и третья награда. Критики отмечает великолепный кастинг и особый такт картины, повествующей о переживаниях пяти молодых матерей вскоре после важнейшего события в их жизни. Братья вновь нашли путь к сердцам зрителей, считает рецензент журнала Elle, отметившего картину пятью звездами.

78-й Каннский фестиваль ознаменовался проектом, который совместно представили на его полях генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо и мэр фестивальной столицы Давид Лиснар. Они предложили создать в городе Международный музей кинематографии, где будет собрана обширная документация о Каннском кинофестивале. Строительство музея инициаторы предлагают начать в 2029 году, когда должен состояться 82-й Каннский фестиваль.

У истоков кинопремии

Впервые международный кинофестиваль в Канне состоялся на Лазурном берегу Франции в 1946 году. Тогда премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру был удостоен советский режиссер Михаил Ромм, снявший в годы войны картину "Человек №217", а приз за лучшее цветовое решение получил "Каменный цветок" Александра Птушко. Гран-при фестиваля был тогда же присужден фильму народного артиста СССР Фридриха Эрмлера "Великий перелом" о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным - старшим, который сыграл роль советского полководца.