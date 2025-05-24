Семен Пегов: фильмы об СВО — новая русская классика

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—Семен, расскажи, пожалуйста, почему сейчас решили снимать сериал? Он основан на реальных событиях. Какие истории будут отражены в сериале?

— Идея снять сериал зародилась чуть ли не два года назад. Пообщавшись лично с Константином Львовичем [Эрнстом] на одном из мероприятий в Кремле, я рассказал ему, что у меня есть несколько историй, которые заслуживают экранизации. В принципе, наш сериал построен по "горизонтальному" принципу. То есть это такой альманах или антология. Это 10 отдельных новелл, где каждая серия — это отдельная история, абсолютно реальная, произошедшая в жизни. Но в силу того, что многие персонажи все еще находятся на службе, а кто-то по каким-то деликатным причинам не хочет становиться публичным, то, естественно, некоторые имена и обстоятельства изменены. Там может быть изменено название подразделения, могут присутствовать какие-то художественные нюансы, которые занимают весомую долю во всем материале, но, тем не менее, сами сюжетные линии и ситуации взяты из жизни.

Большая часть из них описывает период освобождения Мариуполя и начало Русской весны, как раз тот самый романтический период на Донбассе, когда весной 2014 года туда поехали добровольцы. В том числе там отражены истории донецких девчонок и мальчишек, которым тогда было по 16–17 лет и которые вновь оказались в этой драматической обстановке 8–10 лет спустя. Мы делаем этот проект вместе с Первым каналом.

Очень рад работать с продюсером Аленой Писаревой. Я приезжал иногда в Москву с фронта раз в месяц или раз в два месяца. Мы встречались и работали над сценарием. Потом я снова возвращался на фронт, а она уже работала со всем этим безумным потоком информации, который я ей присылал. Я делился с ней какими-то шутками, прибаутками, примерами диалогов, которые я сохранял в заметках. Я всегда делаю какие-то записи, если слышу прикольную фразу, шутку на войне, чтобы это тоже стало частью сценарного материала, чтобы эта фронтовая жизнь дышала сквозь фильм.

И здорово, что Министерство обороны включилось и тоже с пониманием подошло к нашей художественной задаче. Они увидели, что мы делаем не "плоский" сериал, не картонный, не плакатный, где все герои однозначные. У нас показаны сложные и неоднозначные персонажи, в том числе в стане врага. Кто-то способен на хорошие поступки, где-то можно и посмеяться, а где-то действительно показана трагичность. Я сам несколько раз заплакал на съемках, потому что снимали в боевой обстановке. Это уникальная черта этого сериала.

— Где проходили съемки?

— Часть съемок проходила прямо в зоне СВО, в Северодонецке. Режиссер Андрей Головков отважился туда поехать, чтобы проникнуться атмосферой происходящего. Он забрал с собой съемочную группу, а это 80–100 человек. Конечно, понятно, что это не совсем передовая, что все-таки это прифронтовая зона, но не стоит забывать об опасности со стороны современной техники, например РСЗО HIMARS. Несколько раз над нами пролетали ракеты, и в некоторых сценах актеры, не наигрывая, передавали все очень правдоподобно.

Были моменты, когда мы снимали в уже довольно безопасном Донецком аэропорту. Уже под конец съемочного дня был прилет. Сцену там не до конца сняли. Прошло дней 10, и группа сначала опасалась туда ехать. Многие говорили, что больше не будут в такой обстановке работать. Но, тем не менее, когда мы не смогли найти другую съемочную площадку, все снова приехали и отсняли. Я действительно восхищаюсь этой киногруппой, так как я впервые в жизни с кино соприкасаюсь с художественной стороны. И это огромный коллектив: люди, которые отвечают за свет, операторская команда, пиротехники. Это целые "караваны", как это называется на языке телевизионщиков. Это очень отважные и очень крутые люди. Для меня большое счастье с такой командой работать.

— Это будет именно живая история?

— Там действительно будет очень много дышащего правдой материала. Во-первых, очень классно, что режиссеры и операторы еще до начала съемок поехали туда, проехали по новым территориям и прониклись атмосферой. Потом, когда уже начали снимать, я приехал на площадку и познакомил их с прообразами персонажей, которые меня и вдохновили на создание этого сериала. Это герои Русской весны. Например, Матрос из "Спарты", Сеня — известный командир, другие ребята из "Сомали", которые и были мной так или иначе перенесены в сценарий. Создатели сериала настолько сами пропитались этим донбасским духом, что в какой-то момент их уже от ополченцев было сложно отличить. Не в том смысле, что они начали брать оружие в руки или шли в бой, а в том, что они уже общались как все, понимали солдатский юмор, эту атмосферу, которую очень сложно понять или перенести на экран, сидя где-то далеко.

— Кто еще из известных героев Русской весны будет в сериале?

— Прототипов много, просто не хотелось бы полностью раскрывать их личности. Но могу сказать, что будут показаны персонажи, у которых есть реальные прообразы — из "Пятнашки", например. Я как-то познакомился с колумбийцем во время съемок репортажа. Андреас его зовут, а все наши Андрюхой его называли. Неделю он с ними побыл и стал своим. Он даже абхазские танцы учился танцевать. Не так давно у нас с ним выходило большое интервью про его судьбу. Создавая персонажа для сериала, я, естественно, напридумывал всякого, но у него есть абсолютно реальный прообраз. И на основе этого персонажа целая история создана.

У нас есть еще одна очень трогательная настоящая история. Она не про стрельбу, не про конфликт, а именно про людей. У нас был пост во время освобождения Мариуполя про человека с книгой. Ситуация такая: мы заходим в первые кварталы Мариуполя со стороны Новоазовска. Кругом девятиэтажки, все полыхает и горит, летят самолеты, взрываются бомбы, и посреди всего этого сидит пожилой мужчина и читает книгу Валентина Пикуля "Господа, прошу к барьеру!". Этот мужчина потом погиб, но было очень символично — его отношения с женой, как они пережили блокаду — такая тоже история, которая на основе реальной судьбы, реального героя была написана.

— Планируешь ли потом снять большой полнометражный фильм по итогам полученного на СВО опыта?

— Мне нравится формат сериалов, и есть уже задумка и идея снимать еще несколько историй. Не буду раскрывать все карты — про Горловку и про военкоров, про наши героические подразделения отдельные, отдельных личностей, которые с Русской весной связаны. Планов творческих много, и, конечно, хочется сделать, помимо всего прочего, когда уже набьешь руку, когда появится опыт, сделать действительно серьезный фильм, который будет не стыдно свозить на какие-нибудь серьезные фестивали. Такие творческие мечты тоже присутствуют.

— Почему важно художественное переосмысление войны? Не рано ли сейчас, когда идет СВО, снимать фильмы об СВО?

— Я думаю, никогда не рано и никогда не поздно говорить о важном, если есть внутренняя, творческая потребность. Нужно осмыслять события, превращать их в образы, которые останутся в истории и будут вдохновлять будущие поколения. Эти образы помогут бойцам на линии соприкосновения осознать, что их подвиг не напрасен, что он оставит след. Через 10, 20 или 30 лет память об их героизме, запечатленная в фильмах, стихах или песнях, сможет поддержать дух другого бойца. Возможно, это вдохновит его на поступок, который изменит ход истории. Творчество — это такой непрерывный и необходимый процесс, который невозможно подчинить или загнать в стойло. Сколько бы мы ни обсуждали, рано или поздно, оно всегда будет проявляться свободно. Сейчас творчество прорывается в кино, поэзии, музыке — будь то рэп, рок или даже классика.

— Какие основные нарративы должны быть в подобных художественных фильмах и сериалах?

— Мне кажется, что самое главное, как бы это громко или пафосно ни звучало, чтобы это были не злые фильмы. Потому что наш враг использовал ненависть как главный инструмент своей пропаганды и вообще своей политики. Когда мы говорим про русофобию на Украине — почему начался "майдан", все это пришло к такому жесткому противостоянию — это потому, что там использовалась идеология ненависти. ИГИЛ (ИГ, признана террористической организацией, деятельность в России запрещена — прим. ТАСС) такую же идеологию использует — идеологию терроризма. Что можно этому противопоставить? Что можно противопоставить ненависти? Мне кажется, ответ очевиден — это любовь. Надо показывать людей, которые, несмотря на все сложности, приходят к какому-то свету.

Еще я думаю, что очень важно не показывать просто героев. Важно показывать тех людей, которые совершали ошибки. Может быть, вели какой-то неоднозначный образ жизни, но которые исправились и действительно перешли на светлую сторону. Столько людей на фронте, которые творили судьбу страны, но имели за плечами преступления, сидели в тюрьме и так далее. И тем не менее именно эти "бэдбои" в каких-то ситуациях оказывались самыми отважными, готовыми к самопожертвованию, готовыми погибать за Родину и за своих друзей.

Очень важно показывать все это. Показывать, что люди, которые туда пришли, — это очень разные люди, но которых объединяет одна общая цель и общее чувство. Любовь в первую очередь. Не ненависть к кому-то, не ненависть к украинскому народу или даже ненависть к противнику, а любовь к Родине, к своим близким, боевым товарищам. Мне кажется, это у нас самый важный нарратив.

Фильм снимают Первый канал и фонд "Амадеус" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").Съемки идут в Донецкой и Луганской народных республиках, Москве и Абхазии. Сериал состоит из 10 отдельных новелл.