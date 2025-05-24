«Мосфильм» назвал лучшие фильмы по произведениям Шолохова

Фильмы "Тихий Дон" Сергея Герасимова и "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука возглавили рейтинг лучших экранизаций произведений Михаила Шолохова. Это следует из результатов опроса, проведенного каналом "Мосфильм. Золотая коллекция", которые есть в распоряжении ТАСС.

Возглавляет рейтинг "Тихий Дон" режиссера Сергея Герасимова. Его отметили 25% опрошенных. Комментируя ответы, респонденты называли картину великим фильмом по великому произведению и лучшей из четырех экранизаций. Второе место у военной драмы "Они сражались за Родину". За нее проголосовали 20% зрителей.

"Первое обращение Сергея Бондарчука к произведениям Михаила Шолохова - дебютная драма режиссера "Судьба человека" - находится в рейтинге на третьей строчке, ее отметили 19% участников опроса", - рассказали в пресс-службе канала.

На четвертой позиции вторая экранизация романа "Поднятая целина". Картину упомянули 11% респондентов. История коллективизации на хуторе Гремячий Лог и противостояние коммуниста и местного есаула - второе большое произведение Михаила Шолохова. Режиссером фильма выступил Александр Иванов. Завершает зрительский топ "Донская повесть" (10% голосов). В основу сценария, который написал драматург Арнольд Витоль, легли два рассказа Михаила Шолохова "Шибалково семя" и "Родинка". Поставил картину Владимир Фетин.

Рейтинг сформирован на основе зрительского опроса, который проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Было опрошено 2 356 человек. Опрос провели в преддверии 120-летия со дня рождения Михаила Александровича Шолохова, который отмечается 24 мая.