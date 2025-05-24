Фильм «Два прокурора» украинского режиссера может взять золото Канн

Действие фильма происходит во времена Большого террора. Картина сразу привлекла внимание зарубежных критиков, получив высокие оценки и шестиминутные овации после премьеры. Это не первая работа Лозницы, которая вызывает споры об аллюзии на происходящее в мире сейчас.

В основе фильма «Два прокурора» режиссера Сергея Лозницы — одноименная повесть Георгия Демидова, советского физика, узника колымских лагерей, чьи произведения, как и у Шаламова и Солженицына, посвящены жизни заключенных. Действие разворачивается в 1937 году. Молодой прокурор-идеалист Александр Корнев, которого играет Александр Кузнецов, обнаруживает письмо заключенного, написанное кровью, — крик о невиновности. Он решает бросить вызов системе и отправляется в Москву, чтобы лично доложить о беззаконии прокурору Андрею Вышинскому. Но в системе, где сама справедливость стала преступлением, такой поступок равносилен самоубийству.

В рейтинге критиков Каннского фестиваля «Два прокурора» делят первое место с документальной картиной иранского режиссера. Фильм адресован скорее европейской аудитории, по-новому открывая для нее круговорот насилия сталинских репрессий, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова:

Лариса Малюкова кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой»:

«Экранизация повести Демидова для Лозницы — повод поговорить о круговороте зла, который не кончается. Он кое-что добавляет, сокращает историю главного героя, молодого прокурора. Все герои этого фильма, за исключением силы Молоха, надзирателей, Вышинского, то есть тех, кто и совершает это насилие, — жертвы. Почему Лозница говорит о прошлом? Потому что прошлое продолжается в настоящем: тоталитаризм, авторитаризм, система насилия, отсутствие справедливости в обществе, которой очень трудно добиться практически в любой стране в силу разных причин. Поэтому, мне кажется, это актуальная картина, может быть, не слишком сложная, временами плакатная, но Лозница любит сильные средства воздействия на зрителя».

Сергей Лозница родился в Белоруссии, но вырос и сформировался как художник на Украине. Окончив Киевский политех по специальности «инженер-математик», он поступил в московский ВГИК. С 2001 года живет в Германии, а в 2022 году выступил против спецоперации.

Тогда же Лозница ушел из Европейской киноакадемии из-за ее слабой реакции на конфликт на Украине. На следующий день академики призвали к бойкоту российского кино, за что режиссер их осудил. По его словам, кинематографисты из России ни в чем не виноваты. За эти слова Украинская киноакадемия исключила Лозницу из своего состава. Спустя несколько месяцев, получая награду Каннского фестиваля за вклад в киноискусство, режиссер выступил с речью в поддержку русского языка.

Сергей Лозница — режиссер современного документального и игрового кино, чьи работы неизменно вызывают споры и получают признание на международных фестивалях. Его фильмы — жесткое и беспристрастное отражение реальности, исследующее природу власти, историческую память и человеческую психологию в условиях социальных потрясений.

Одна из последних заметных работ режиссера — фильм «Донбасс», где показан конфликт на востоке Украины. Его, как и картину Лозницы «Кроткая», некоторые российские СМИ упрекали в русофобии.

«Два прокурора» — первый игровой фильм режиссера за семь лет. Съемки проходили в Латвии. Черно-белая стилизация, длинные статичные планы и почти документальная точность в деталях усиливают ощущение безысходности. Комментирует кинокритик изданий «Сноб» и Film.ru Дмитрий Елагин:

Дмитрий Елагин, кинокритик изданий «Сноб» и Film.ru:

«Он считает, что о политических репрессиях говорится недостаточно. У него есть большой запал дальше снимать кино про это. Я бы сказал, что можно связать его документальные и игровые работы. В принципе это часть одного большого исследования СССР. Надо сказать, что Александр Кузнецов прекрасно справился с ролью. Актерам нужно было делать не очень много, им нужно было иметь на лице маски, потому что в принципе у Лозницы у людей маски на лицах. Если говорить в целом о фильме, это кино, где важно, какой в фильме темп, паузы. В этом плане это кино очень интересное, потому что оно не только построено на диалогах, а во многом на визуальности, на монтаже. Там есть кафкианские, есть гоголевские моменты».

Помимо Александра Кузнецова, в фильме снялись Анатолий Белый, признанный в РФ иноагентом, он играет Вышинского, и Александр Филиппенко — у него две роли: старый большевик, который отказывается подписывать свой смертный приговор признанием, и крестьянин — ходок к Ленину в прошлом.

Жюри Каннского фестиваля во главе с Жюльетт Бинош назовет победителей вечером 24 мая. В 2024 году в рейтинге кинокритиков первое место заняла «Анора». Так что у «Двух прокуроров» большие шансы забрать «Золотую пальмовую ветвь».