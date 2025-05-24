Где снимали военную драму «Значит, нам туда дорога»

Проект «Значит, нам туда дорога» стал первым сериалом, снятым по мотивам известной военной песни «Дорога на Берлин». За первую неделю показа в дни празднования Великой Победы он собрал более миллиона просмотров на медиаплатформе. Съемки картины проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Беларусь. Четвертую и пятую серии военной драмы снимали на натурных площадках кинопарка «Москино». Это «Провинциальные города Европы», «Питерский бар», «Ступени Рейхстага», «Улицы Берлина» и «Москва 1940-х годов».

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Путь к Победе пятерым друзьям-однополчанам освещает песня «Дорога на Берлин», написанная фронтовым корреспондентом Евгением Долматовским. За плечами каждого из них три года войны, впереди — освобождение городов России, Белоруссии, Польши и Германии.

Главные роли исполнили Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Иван Добронравов, Марк Богатырев, Антон Пампушный, Василиса Семашкова, Вячеслав Разбегаев, Максим Битюков и другие.

«Фильм вдохновлен знаменитой песней “Дорога на Берлин”, каждый куплет которой описывает конкретный город и место действия, отражая освобождение Европы советскими войсками. Песня не только дала название фильму, но и легла в основу его сюжета, определив места съемок. Кинопарк “Москино” — это современный киноцентр, который позволяет снимать много разных объектов в одном месте. И это очень удобно. Радует, что такой центр киноиндустрии есть в Москве», — рассказал Марк Богатырев.

Сериал состоит из шести эпизодов — по числу городов, которые упоминаются в тексте патриотического музыкального произведения. Премьера фильма состоялась 23 апреля онлайн на одной из медиаплатформ, а 5 мая его начали показывать на федеральном телеканале.

Режиссером выступил Дмитрий Петрунь. Проект создан компанией SМ Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») по заказу телеканала «Россия» специально к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Премьерный показ сериала состоялся на медиаплатформе, а телепремьера — на телеканале «Россия».

«В кинопарке “Москино” мы снимали финальные серии. Это было на натурной площадке “Ступени Рейхстага” с колоннами, которая мне очень запомнилась. Съемки еще велись в декорациях “Улицы Берлина” и “Москва 1940-х годов”. В кинопарке было интересно то, что параллельно можно снимать несколько разных картин. Когда мы вели съемки в рамках нашего проекта, рядом шла работа над другим фильмом, какой-то фантастической истории. Кинопарк поражает своими размерами и возможностями, это масштабный проект, необходимый, очень важный и ценный. Он даст огромный толчок для развития кинематографа в стране в целом и в Москве и Подмосковье именно в аспекте организации съемок», — отметил Антон Пампушный.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь уже завершен первый этап создания: построены 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».