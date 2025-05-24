Хоррор «Пункт назначения: Кровные узы» вышел в кинотеатрах России

16 мая состоялась премьера фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы» Спустя восемь дней шестая часть культовой серии также появилась в большинстве киносетей России.

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По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Хоррор демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Кровные узы» продолжают сюжет предыдущих фильмов, которые рассказывали о странных смертях, преследующих группы людей. В новом фильме главной героиней выступает студентка Стефани, которая выясняет, что её бабушка когда-то спасла множество жизней благодаря видению. Стефани предстоит разобраться в произошедшем и защитить уже своих близких.