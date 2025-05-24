Экшен на ретроавтомобилях: как проходят съемки фильма "Битва моторов"

Общая канва фильма такова: в начале прошлого столетия, несмотря на скептицизм окружающих и жесткую конкуренцию с зарубежными производителями, Андрей Нагель берется за амбициозный проект — разработку и выпуск первых автомобилей "Руссо-Балт". Союзником изобретателя становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, с которым ему предстоит столкнуться с главным испытанием — легендарным ралли Монте-Карло, и достичь цели — выжить в мире, где господствуют европейские автомобильные гиганты.

Идея снять фильм режиссеру Илье Маланину пришла случайно: на одном из автофорумов он узнал, что в дореволюционные времена российские автомобили могли серьезно конкурировать с немецкими и французскими машинами.

"Начал углубляться и понял, что это очень интересно и странно, что я раньше об этом не знал", — смеется режиссер.

Декорации и ретроавтомобили

Одна из самых интересных и интригующих деталей будущей картины — ретроавтомобили. Специально для съемок были спроектированы и изготовлены с нуля 10 машин той эпохи. На съемках в России и Черногории также будет задействовано порядка 25 исторических моделей. По словам художника-постановщика Тимура Шагиахмедова, процесс создания автомобилей был довольно трудоемким, так как они конструировались вручную.

Модели воссоздавали по сохранившимся фотографиям с помощью 3D-моделирования. Первые эскизы рисовали от руки. Снаружи автомобили будут выглядеть как их прототипы, а внутри — современные моторы и оборудование.

Хотя зрители увидят и оригинальные модели той эпохи.

"Брали и музейные машины, машины 1910–1912 годов, есть машины попозже, 20-х годов. Например, Rolls-Royce "Серебряный призрак" у нас снимался, очень красивая машина, Talbot 1912 года, King тоже нашего времени. Эти марки уже не на слуху, их сейчас не производят", — сказал Шагиахмедов.

Для съемок были построены и специальные декорации. Например, в Ленинградской области создавали декорацию ипподрома для грязевой кольцевой гонки. В качестве локации был выбран заброшенный полевой аэродром в городе Любань. Основой декорации стала часть трибуны.

"Потом на графике она будет дорисовываться, потому что по проекту она более 100 метров, трехэтажная, с башнями", — рассказал художник.

Съемки преимущественно проводятся "на натуре". Съемочной группе дали разрешение работать на Витебском вокзале и в городском суде, часть съемок проведут в Русском и Этнографическом музеях. Европейскую часть гонки будут снимать в Черногории: местные локации заменят французский Лазурный Берег и даже перевал "Руссо-Балта" через Альпы.

"Там есть очень красивое место — долина Дурмитор, где великолепные заснеженные Динарские Альпы", — уточнил Шагиахмедов.

Небезопасно даже для каскадеров

Гонки на ретроавтомобилях — непростая задача, говорит режиссер проекта. Среди трудностей он отметил не саму скорость автомобилей, сколько их безопасность, ведь для съемок используют машины с открытым верхом.

"Артисты постоянно находятся будто в кабриолете, но только сидят выше. И это небезопасно даже для каскадеров. Эти автомобили специфичные, как и любая техника: они могут ломаться в самый неподходящий момент, и ты никогда не будешь к этому готов. Это все усложняет. Нужно быть мобильным, гибким и прямо на ходу что-то переделывать и придумывать", — рассказал режиссер.

С ним согласен и исполнивший главную роль Иван Янковский, хотя переживает из-за технических сложностей он гораздо меньше.

"Машины очень красивые. Их создавали для фильма, некоторые — специально под трюки пересобраны, переделаны. И, конечно, они могут сломаться в какой-то момент. Ребята их чинят — тут все, как всегда", — иронично отмечает актер.

Исполнительница главной женской роли Паулина Андреева — единственная женщина, которая ездит на машине в фильме, — тоже осталась в восторге от управления ретроавтомобилем, хотя ей и пришлось вспомнить, как управляться с ручной коробкой передач.

"Это чудесное ощущение. Я училась этому заново, потому что водила в последний раз с ручной коробкой передач, когда сдавала на права. Кстати, в Петербурге. С этой машиной нужно быть очень аккуратной, не хочется ее никак травмировать и травмироваться самой. Но, по-моему, мы с ней подружились, и я понимаю мужчин, которые к своим автомобилям относятся как к живым. Ты начинаешь ощущать двигатель и машину, как она себя ведет, только через ручную коробку передач. Через автомат таких ощущений не будет, это совершенно точно", — поделилась своими впечатлениями Андреева.

Баланс приключений и драмы

Фильм в первую очередь расскажет историю не о самих машинах, а о людях, которые их создавали. Иван Янковский, воплотивший на экране Андрея Нагеля, считает, что у него много точек соприкосновения с характером своего героя.

"Мне кажется, что поначалу Нагель сам как машина немного, в своих мыслях, в своих поступках, а постепенно, по тому, как развиваются события, он начинает трансформироваться в человека с сердцем. Его "внутренний мотор" оживает. Это же все про любовь все равно, про любовь к ближнему, про любовь к людям вокруг тебя, про ценности, которые в какой-то момент жизни меняются", — говорит Иван.

В свою очередь, Паулина Андреева видит это под другим углом. По ее мнению, самое привлекательное для ее героини в герое Ивана — фанатизм, решительность и желание создать что-то новое.

"Мне кажется, что это ее тоже зажигает. Тем более она редкая женщина для того времени, которая тоже интересуется автомобилями. И, конечно, общее дело и общий интерес в том числе их соединяют", — рассказала она.

В фильме зрители увидят Паулину в новом образе: специально для съемок актриса сделала короткую стрижку, так как ее героиня Лидия — возлюбленная Нагеля — ходила с такой же прической.

"Это достаточно современная девушка для того времени, потому что она даже не выглядит как "общепринятая" дама в корсетах или кринолинах. И я специально сделала стрижку для этого проекта. Лидия у нас носит короткие волосы, что тогда тоже было совсем необычной вещью", — говорит Андреева.

Режиссер фильма также подчеркнул, что главный герой фильма — человек в широком смысле этого слова. По словам Маланина, основой любой истории, даже про гонки, являются пересечение судеб и взаимоотношения.