Зрители оценили фильм «Миссия невыполнима 8»

23 мая состоялась премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Спустя сутки компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

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Новый эпизод шпионской серии получил оценку «А-». Точно также были оценены третья, четвёртая и пятая часть серии. При этом, картина понравилась зрителям больше первой и второй частей, но меньше шестой и седьмой частей.

Восьмая «Миссия невыполнима» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу.