Райан Рейнольдс написал сценарий «Звездных войн» со взрослым рейтингом

Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс предложил Lucasfilm взрослый проект во вселенной «Звездных войн», который использовал бы рейтинг R, причем сценарий к нему уже написан.

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«Не обязательно использовать главных персонажей класса А+, есть широкий спектр героев, которых можно задействовать», — пояснил Рейнольдс в подкасте The Box Office Podcast.

Он подчеркнул, что рейтинг R нужен ему не для откровенных сцен, а для более глубокой эмоциональной составляющей.

За последние годы Рейнольдс зарекомендовал себя как сценарист. Он писал дополнительные диалоги для своей жены Блейк Лайвли в фильме «Все закончится на нас», работал над сценарием проекта «Дэдпул и Люди Икс» для Marvel, а сейчас пишет комедию о бой-бэнде для режиссера Шона Леви и Хью Джекмана. Леви ставил «Дэдпул и Росомаха», где Рейнольдс играл главную роль.

За почти 50-летнюю историю франшизы «Звездные войны» ни разу не выпускали фильм с рейтингом R. Недавно режиссер Осгуд Перкинс, снявший хоррор «Собиратель душ», также выразил желание предложить свой R-рейтинговый проект по вселенной — фильм о Дарте Вейдере. Однако пока ни один из подобных проектов не получил официального подтверждения от студии.

Lucasfilm не выпускала полнометражные фильмы по «Звездным войнам» с 2019 года, когда вышел «Скайуокер. Восход». Запланированный фильм о Рэй с режиссером Шармин Обайд-Чинуа недавно был поставлен «на паузу». Сейчас Disney делает ставку на стриминговые сериалы «Андор» и «Мандалорец». Помимо потенциального проекта Рейнольдса, в разработке находятся еще минимум пять фильмов от режиссеров Джеймса Мэнголда, Дэйва Филони, Дональда Гловера, Тайки Вайтити и Пэтти Дженкинс.