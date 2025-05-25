Составлен топ-10 лучших драматических мини-сериалов

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Авторитетное издание Collider составило рейтинг из десяти лучших драматических мини-сериалов. В топ вошли в основном новые шоу, которые вышли за последние пять-шесть лет.

Лидером стал «Чернобыль» от HBO, который завоевал массу наград. Второе место отошло «Ходу королевы» про шахматистку, а тройку лидеров закрыл «Переходный возраст», каждый эпизод которого снят одним кадром.

Топ-10 лучших драматических мини-сериалов: