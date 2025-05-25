Составлен топ-10 лучших драматических мини-сериалов
Выбор экспертов.
Авторитетное издание Collider составило рейтинг из десяти лучших драматических мини-сериалов. В топ вошли в основном новые шоу, которые вышли за последние пять-шесть лет.
Лидером стал «Чернобыль» от HBO, который завоевал массу наград. Второе место отошло «Ходу королевы» про шахматистку, а тройку лидеров закрыл «Переходный возраст», каждый эпизод которого снят одним кадром.
Топ-10 лучших драматических мини-сериалов:
- «Чернобыль» (2019)
- «Ход королевы» (2020)
- «Переходный возраст» (2025)
- «Уборщица. История матери-одиночки» (2021)
- «Нормальные люди» (2020)
- «Белая королева» (2013)
- «Олененок» (2024)
- «Ломка» (2021)
- «Графство Эссекс» (2023)
- «Без гражданства» (2020).