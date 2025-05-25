Составлен топ-10 лучших драматических мини-сериалов

Cq.ru

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Составлен топ-10 лучших драматических мини-сериалов
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Авторитетное издание Collider составило рейтинг из десяти лучших драматических мини-сериалов. В топ вошли в основном новые шоу, которые вышли за последние пять-шесть лет.

Лидером стал «Чернобыль» от HBO, который завоевал массу наград. Второе место отошло «Ходу королевы» про шахматистку, а тройку лидеров закрыл «Переходный возраст», каждый эпизод которого снят одним кадром.

Топ-10 лучших драматических мини-сериалов:

  1. «Чернобыль» (2019)
  2. «Ход королевы» (2020)
  3. «Переходный возраст» (2025)
  4. «Уборщица. История матери-одиночки» (2021)
  5. «Нормальные люди» (2020)
  6. «Белая королева» (2013)
  7. «Олененок» (2024)
  8. «Ломка» (2021)
  9. «Графство Эссекс» (2023)
  10. «Без гражданства» (2020).
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Белая королева
Чернобыль