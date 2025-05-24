Названы любимые герои фильмов по книгам Шолохова

При этом лучшими кинолентами, снятыми по романам писателя, стали «Тихий Дон» и «Они сражались за Родину».

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В России назвали самых любимых героев из фильмов по произведениям писателя Михаила Шолохова, а также лучшие из таких картин.

Любимые киногерои

Россияне назвали самого любимого героя из фильмов, снятых по произведениям советского писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова. Им оказался Петр Лопахин, роль которого исполнил актер Василий Шукшин, из картины режиссера Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» (1975).

Эта роль стала последней в жизни актера. Во время съемок он умер от инфаркта. В рамках опроса телеканала «Патриот», проведенного к 120-летию со дня рождения Шолохова, за персонажа Шукшина проголосовали 17% респондентов. В соцсетях телеканала пользователям было предложено выбрать имена персонажей из списка или написать свой вариант.

По данным «Москвы 24», в числе лидеров также оказались Андрей Соколов в исполнении Сергея Бондарчука из «Судьбы человека» (1959) — 15%, Николай Стрельцов Вячеслава Тихонова из «Они сражались за Родину» — 12%. Россияне также отметили, что любят персонажей «Тихого Дона» (1957): Григория Мелехова, роль которого исполнил Петр Глебов (11%), и Аксиньи Элины Быстрицкой (10%).

Известно, что сначала Глебов пришел на съемочную площадку «Тихого Дона» в качестве актера массовых сцен, однако режиссер Сергей Герасимов предложил ему пройти пробы на главную роль. После чего Глебова утвердили. При этом Элина Быстрицкая сама попросилась на пробы, позвонив режиссеру. Но ее утвердил Михаил Шолохов.

По данным источника, среди любимых персонажей из кинокартин по произведениям писателя респонденты также выделили деда Щукаря Владимира Дорофеева и Макара Нагульнова Евгения Матвеева из ленты Александра Иванова «Поднятая целина». В качестве любимого персонажа россияне назвали и Якова Шибалка в исполнении Евгения Леонова из «Донской повести» Владимира Фетина.

Лучшие фильмы

Накануне телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» тоже провел опрос, согласно результатам которого, киноленты «Тихий Дон» и «Они сражались за Родину» возглавили рейтинг лучших экранизаций произведений Михаила Шолохова. Так, по данным ТАСС, за картину Сергея Герасимова проголосовали 25% опрошенных. Комментируя ответы, респонденты назвали этот фильм великим и лучшим из четырех экранизаций произведения.

На втором месте оказалась военная драма Сергея Бондарчука. За нее проголосовали 20% опрошенных россиян. При этом первое обращение режиссера к произведениям Шолохова — дебютная драма Бондарчука-старшего «Судьба человека», занимает третью строчку рейтинга. В пресс-службе канала отметили, что за нее проголосовали 19% участников опроса.

На четвертой позиции, согласно результатам исследования «Мосфильма», приуроченного к 120-летию писателя, оказалась экранизация романа «Поднятая целина». Киноленту Александра Иванова указали 11% опрошенных.

Замыкает рейтинг «Донская повесть», за которую проголосовали 10% россиян. В основу сценария, который написал драматург Арнольд Витоль, легли два рассказа писателя «Шибалково семя» и «Родинка». Фильм снял Владимир Фетин.

24 мая отмечается 120-летие со дня рождения Михаила Шолохова. Внук знаменитого советского писателя, депутат Госдумы Александр Шолохов в интервью НСН отметил, что его дед рассказал всему миру о казачестве в самый сложный его период.

«Шолохов — это целое направление в литературе XX века, которая, с одной стороны, является безусловным продолжением лучших русских традиций, а с другой — социалистическим реализмом. Достаточно большое количество писателей XX века в значительной степени попали под влияние шолоховского реализма. В первую очередь речь идет о скандинавских писателях. Говоря о вкладе Шолохова в культуру, я, пожалуй, процитирую президента России Владимира Путина, который в одном из интервью сказал, что Шолохов нам дорог тем, что он нам показал нас самих с любовью. Вера в русского человека, несгибаемого, способного превозмочь любые тяготы. Шолохов без преувеличения поведал о казаках всему миру и сохранил казачество в самый тяжелый период всего исторического существования», — заметил политик.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что согласно исследованию «Литрес» и «Читай-города», проведенному к 120-летию со дня рождения Михаила Шолохова, писатели Сергей Довлатов и Михаил Булгаков стали самыми популярными авторами советской эпохи.