Когда выйдет новый сезон аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире»

Создатели аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире» сообщили, что четвёртый сезон выйдет в 2026 году. Они также показали первый постер продолжения фэнтезийного сериала.

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Сюжет проекта повествует о простом парне Субару Нацуки, который по пути из магазина внезапно попадает в другой мир. Там на него нападают неизвестные существа, но его тут же спасает сереброволосая дева с пушистым котом наперевес. Герои объединяются, чтобы найти украденные у девушки ценности, но их тут же убивают. После этого Субару обнаруживает у себя способность возвращаться в прошлое после смерти.

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Аниме Re:Zero основано на одноимённом ранобэ Таппэя Нагацуки, которое было выпущено в 2012 году. Первый сезон сериала вышел в 2014 году, и за это время создатели выпустили только три сезона.