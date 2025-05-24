Сборы фильма «Лило и Стич» превысили $100 млн

По итогам первого дня сборов и предварительных показов фильм «Лило и Стич» заработал в прокате США $ 55 млн. Лента показала очень уверенный старт, уступив в 2025 году лишь «Minecraft в кино» — за этот же срок комедия заработала $ 57,1 млн.

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Сейчас «Лило и Стич» претендует на абсолютный рекорд Дня поминовения, который раньше удерживал «Топ Ган: Мэверик». В 2022 году боевик с Томом Крузом собрал за расширенный уикенд $ 160 млн в США, и у новинки есть все шансы превысить этот показатель.

Общие сборы «Лило и Стича» уже достигли $ 110 млн — лента отлично показывает себя в Великобритании, Мексике и Австралии. При скромном бюджете в $ 100 млн ремейк может окупиться уже по итогам первых выходных, что станет большим успехом для студии Disney.