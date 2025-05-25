Клим Шипенко ответил, планирует ли снимать «Вызов 2»

Российский режиссер Клим Шипенко пока не планирует снимать продолжение космической драмы "Вызов". Об этом режиссер рассказал ТАСС.

© кадр из фильма «Вызов»

"Съемки продолжения пока не планируются", - сказал собеседник агентства.

Ранее он рассказывал ТАСС, что мечтает снять еще одну картину в космосе, но конкретных планов еще нет. Тогда режиссер отметил, что съемки на орбите вряд ли станут обыденностью и подобные проекты будут оставаться большими событиями.

Летчик-космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров ранее сообщил ТАСС, что готов сняться в продолжении фильма "Вызов". По его словам, следующая часть будет сниматься на окололунной орбите, об этом ему сообщили создатели фильма

"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Космическая драма является совместным проектом Первого канала, АО "Главкосмос", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. По сюжету, женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.