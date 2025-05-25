Клим Шипенко пока не планирует снимать "Вызов 2"

ТАСС

Российский режиссер Клим Шипенко пока не планирует снимать продолжение космической драмы "Вызов". Об этом режиссер рассказал ТАСС.

Клим Шипенко ответил, планирует ли снимать «Вызов 2»
© кадр из фильма «Вызов»
"Съемки продолжения пока не планируются", - сказал собеседник агентства.

Ранее он рассказывал ТАСС, что мечтает снять еще одну картину в космосе, но конкретных планов еще нет. Тогда режиссер отметил, что съемки на орбите вряд ли станут обыденностью и подобные проекты будут оставаться большими событиями.

Летчик-космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров ранее сообщил ТАСС, что готов сняться в продолжении фильма "Вызов". По его словам, следующая часть будет сниматься на окололунной орбите, об этом ему сообщили создатели фильма

"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Космическая драма является совместным проектом Первого канала, АО "Главкосмос", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. По сюжету, женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.

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