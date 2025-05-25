Алекс Гарленд экранизирует популярную игру «Elden Ring»

Алекс Гарленд («Падение империи», «Под огнём») снимет фильм по видеоигре «Elden Ring» для студии A24. Как сообщает Variety, он также напишет сценарий для будущего полнометражного фильма, основанного на мифологической истории Джорджа Р. Р. Мартина.

Оригинальная ролевая видеоигра 2022 года была создана Хидетакой Миядзаки при участии Юи Танимуры. «Elden Ring» — это фэнтезийный эпос с захватывающими пейзажами и мрачными подземельями, действие которого происходит в аутентичном мире темного фэнтези. Эта игра, разработанная компанией FromSoftware и выпущенная компанией Bandai Namco Entertainment, с момента запуска разошлась тиражом более 30 миллионов копий по всему миру, а также добилась оглушительного успеха на церемонии Game Awards 2022, завоевав призы за игру года, лучшую режиссуру и лучшую ролевую игру.