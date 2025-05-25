Названо лучшее аниме года

25 мая состоялось Crunchyroll Anime Awards, на котором награждали аниме, вышедшее с осени 2023 года. На главную премию было номинировано шесть тайтлов, среди которых «Дандадан», «Подземелье вкусностей», «Провожающая в последний путь Фрирен», «Кайдзю номер восемь» и «Монолог фармацевта». Победителем стало «Поднятие уровня в одиночку».

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По сюжету аниме, 10 лет назад открылись врата в другой мир, где люди могли убивать монстров, становясь охотниками. Им необходимо повышать свой уровень, чтобы быть сильнее. Главный герой Сон Джин-у был самого низкого ранга, когда оказался в подземелье, не подходящем ему по уровню. Но он выжил и смог выяснить секрет повышения ранга.

«Поднятие уровня в одиночку» также получило премии как лучший новый сериал и лучшее экшен-аниме. Наградой за лучшую анимацию удостоилось аниме «Клинок, рассекающий демонов: Тренировка столпов», а премию за лучший опенинг дали «Дандадану».

Победители Crunchyroll Anime Awards 2025