Триллер «Хозяин» Юрия Быкова выйдет онлайн 4 июля — фильм не показывали в России

Чемпионат.com

Фильм «Хозяин» режиссёра Юрия Быкова («Дурак») выйдет онлайн 4 июля. Премьера состоится на стриминговых сервисах Apple TV, Google TV и Prime Video. В России картина официально не вышла.

Триллер «Хозяин» Юрия Быкова выйдет онлайн
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По сюжету «Хозяина» главный герой Иван Меньшов становится свидетелем аварии на трассе. Он спасает от смерти мужчину, который оказывается влиятельным силовиком. Мужчины начинают дружить, однако вскоре жизнь семьи Меньшова начинает превращаться в ад.

Главные роли в триллере сыграли Артём Быстров («Крик тишины»), Олег Фомин («День выборов») и Клавдия Коршунова («Территория»). Премьера фильма состоялась на Женевском кинофестивале в 2023 году, однако в кинотеатрах картина так и не вышла.

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