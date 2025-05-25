«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера получила 19 минут оваций в Каннах

В основном конкурсе Каннского кинофестиваля состоялась премьера ленты норвежского режиссёра Йоакима Триера "Сентиментальная ценность" (Affeksjonsverdi). В итоге фильм получил Гран-при смотра.

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Как сообщает Deadline, после показа зрители аплодировали стоя в течение 19 минут. Более продолжительных оваций в истории смотра удостаивались только "Лабиринт Фавна" и "Фаренгейт 9/11".

По сюжету картины после смерти матери в жизнь двух сестёр возвращается отец, известный режиссёр. Он предлагает старшей дочери-актрисе сняться в его новом фильме, но она не горит желанием помогать родственнику, который никак не принимал участие в их жизни.

Роли в фильме исполнили Ренате Реинсве ("Худший человек на свете"), Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Преданные"), Эль Фаннинг ("Боб Дилан: Никому не известный") и Стеллан Скарсгорд ("Дюна").

Сценарий Триер ("Осло, 31 августа", "Громче, чем бомбы", "Тельма") написал со своим постоянным соавтором Эскилем Вогтом.

"Мы поняли, что хотим рассказать об уязвимости коммуникации и невозможности поговорить о важных вещах, но создавать обычную камерную драму, в которой герои только сидят и разговаривают, нам не хотелось. Мы хотели показать более широкую перспективу", - рассказал постановщик на пресс-конференции перед показом.

По словам режиссёра, одна из главных идей картины - путь к примирению. Там, где герои картины в силу своего характера не могут откровенно обсудить всё, что между ними происходит, на помощь приходит язык искусства.