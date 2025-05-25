Критики холодно приняли комедию Honey Don't! с Маргарет Куолли

25 мая на Каннском фестивале состоялась премьера криминальной комедии Honey Don't! Критики посмотрели фильм и холодно оценили его: на Rotten Tomatoes картина получила 55% свежести.

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Обозреватели больше всего ругают простоту сюжета и несмешной юмор. Некоторые утверждают, что Итан Коэн пытался снять фильм в стиле классических картин, которые он снимал вместе с братом, но у него не получилось. При этом критики хвалят саму детективную линию и игру актёров.

Что пишут критики о фильме Honey Don't!

"В фильме много глупых повторяющихся шуток и эксцентричных персонажей, но всё это сделано для того, чтобы скрыть, насколько пуста сама картина".

"Honey Don't! кажется мешаниной из не связанных между собой частей, которые Коэн не знал, как соединить вместе. Конечный результат — разочарование и пустая трата таланта".

"Honey Don't не предлагает вам глубоко погрузиться в свою психику. Это напоминает классику, которую нам когда-то дарили братья Коэны".

"Фильм лучше, чем «Красотки в бегах» благодаря захватывающему детективному сюжету, но в конечном итоге он страдает от тех же проблем, что и его предшественник: фильм похож на серию шуток, которые не связаны между собой".

По сюжету Honey Don't! главная героиня Хани О'Донахью, которую сыграла знаменитая Маргарет Куолли («Субстанция»), работает частным детективом. Она расследует деятельность сомнительной церкви и её лидера. В этом же месте происходят убийства, которые могут быть связаны с культом. Картина выйдет в кинотеатрах 22 августа.