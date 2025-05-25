Во Франции завершился Каннский кинофестиваль

В последний день международного мероприятия в Канне отключили электричество, в связи с чем показы некоторых картин были прерваны.

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Вечером 24 мая на Лазурном берегу во Франции завершился 78-й Каннский международный кинофестиваль. Обладателем главного приза — «Золотой пальмовой ветви» — стал фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность».

Победитель-2025

Благодаря получению «Золотой пальмовой ветви» в этом году Джафар Панахи стал четвертым режиссером в истории, удостоившимся главных наград трех ключевых кинофестивалей мира. Речь идет еще о Берлинском и Венецианском. В этом списке также — Роберт Олтмен, Микеланджело Антониони и Анри-Жорж Клузо.

До Панахи в Иран «Золотую пальмовую ветвь» с Каннского кинофестиваля привозил только Аббас Киаростами. Он выиграл в 1997 году с фильмом «Вкус вишни».

Известно, что Панахи снимал свой 11-й фильм «Простая случайность» о мести и милосердии нелегально. В Исламской республике ему не выдали разрешение на съемки. В Каннах Панахи представил картину лично. Он освободился из иранской тюрьмы в 2023 году и вернулся на фестиваль впервые после 22-летнего отсутствия из-за запрета на выезд из Ирана.

Фильм «Простая случайность» начинается с дорожного происшествия и гибели собаки. Эти события приводят героя к встрече с палачом, который когда-то пытал его в тюрьме. Мужчине предстоит решить: отомстить соразмерно нанесенным физическим и психическим травмам, или пощадить своего обидчика.

Другие награды

Гран-при 78-го Каннского фестиваля получила картина норвежского режиссер Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Это вторая по значимости награда на мероприятии.

Спецприз жюри достался китайскому режиссеру Би Ганю за фильм «Воскрешение». Приз жюри также получили ленты «Звук падения» Маши Шилински и «Сират» Оливера Лаше. Кстати, вторую из указанных картин называли одним из главных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» в этом году. С ними также серьезно конкурировал фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Два прокурора».

Лучшим режиссером на 78-м фестивале был признан бразилец Клебер Мендоса Фильо за работу над лентой «Тайный агент». Приз за «Лучший сценарий» получили братья Жан-Пьер и Люк Дарденн, написавшие его к картине «Молодые матери».

Награда за «Лучшую мужскую роль» досталась Вагнеру Моуре из «Тайного агента», а за «Лучшую женскую роль» — Наде Меллити из «Младшей сестры».

«Золотую камеру» за лучший дебютный фильм получил режиссер из Ирака Хасан Хади. Его картина «Торт для президента» рассказывает о том, как школьница в 1990-е печет Саддаму Хусейну торт на день рождения. Лучшим короткометражным фильмом в этом году была признана лента палестино-французского мастера Тоуфика Бархома «Хорошо, что ты теперь мертв».

Простая случайность? Канны остались без света

Завершение 78-го Каннского кинофестиваля запомнилось еще и массовым отключением электричества. В Канне свет погас примерно в 10:15 утра во время пресс-конференции к фильму «Гений» Келли Райхард. Некоторые зрители застали этот момент прямо в кинозалах. В связи с этим показы пришлось остановить, даже несмотря на то, что Дворец фестивалей перевели на резервные генераторы.

На фоне случившегося гости отеля «JW Marriott», расположенного на набережной Круазетт, ощутили перебои с доступом в интернет. Многие рестораны были вынуждены закрыться, либо перейти на оплату наличными. Банкоматы в городе тоже не работали.

Радиостанция «Franceinfo» объявила, что масштабное отключение света в Канне произошло из-за действий злоумышленников. Дело в том, что ночью на электроподстанции произошел пожар. Кроме того, была подпилена опора высоковольтной линии электропередач.

Однако, несмотря ни на что, организаторы заявили, что церемония, завершающая 78-й фестиваль, все равно состоится. К 18:30 часам по московскому времени на красную дорожку стали приезжать знаменитости. Мероприятие прошло успешно.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что некоторые картины основной программы 78-го Каннского фестиваля отчасти разочаровали критиков.