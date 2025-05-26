Фильм «Лило и Стич» лидирует в кинопрокате России и СНГ

Американский фильм "Лило и Стич" (Lilo & Stitch) лидирует в кинопрокате России и СНГ, собрав 80 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 22 по 25 мая.

© кадр из фильма «Лило и Стич»

Лента снята по версии анимационного фильма, который долгое время транслировался на телеканале Disney. В ролях: Ханна Уоддингэм, Сидни Агудонг, Тиа Каррере, Билли Магнуссен, Майя Кеалоха, Зак Галифианакис. Режиссером выступил Дин Флейшер-Кэмп.

На втором месте - российский фильм "Соловей против Муромца" режиссера Карена Оганесяна, собравший 56,5 млн рублей за прошедшие выходные. Сюжет повествует о Соловье-Разбойнике, который обманом победил Илью-Муромца и выпил эликсир бессмертия, присвоив все подвиги богатыря. В кинокартине герои встречаются в современном мире и сражаются в поединках.

На третьей строчке - фильм "Миссия невыполнима: финальная расплата" с Томом Крузом в главной роли. За выходные фильм собрал 46 млн рублей. По сюжету главный герой Итан ищет исходный код инновационного искусственного интеллекта, который несет угрозу всему миру.