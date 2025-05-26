«Соловей против Муромца» вырвался в лидеры российского проката

Среди стран СНГ, если не брать во внимание Россию и Белоруссию, пальму первенства у российской сказки перехватила научно-фантастическая картина «Лило и Стич».

© скриншот из фильма «Соловей против Муромца»

Фэнтезийная кинолента «Соловей против Муромца» вырвалась в лидеры российского проката, собрав 56,5 миллиона рублей, о чем свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Однако в государствах СНГ, за исключением России и Белоруссии, первое место занял научно-фантастический фильм Дина Флейшера Кэмпа «Лило и Стич», его кассовые сборы достигли 80 миллионов рублей.

Предпоследняя часть франшизы «Миссия невыполнима» под названием «Финальная расплата» оказалась на третьей строчке рейтинга, заработав 46 миллионов рублей в странах СНГ, не включая Россию и Белоруссию.

Четвертое место занял фильм Николая Лебедева «Кракен», который за прошедшие выходные принес своим создателям 43,8 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров российский анимационный фильм «Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица», с результатом в 25,7 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Павел Дуров купил роль в кино для своей девушки.