Умер актер из "Осенних визитов" Виктор Галкин

На 65-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств РФ, актер театра и кино, театральный деятель, педагог Виктор Галкин. Об этом сообщает Приморское отделение Союза театральных деятелей. Артист умер 25 мая, причина смерти не раскрывается.

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"Его профессионализм, доброта и неустанная преданность делу навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память о Викторе Дукавовиче Галкине будет жить в его творческих работах и в тех людях, которые имели честь знать и любить его", - говорится в некрологе.

Виктор Галкин родился в 1961 году в селе Кокпекты Семипалатинской области Кокпектинского района Казахской ССР. По окончании школы прошел большой конкурс в школу-студию при Республиканском Академическом театре драмы имени М. Ю. Лермонтова в городе Алма-Ата, отслужил в армии на дальнем Востоке. Работал в ТЮЗе и администрации Приморского края, был художественным руководителем Приморского краевого театра молодёжи.

Снимался в фильмах и сериалах "Черный океан", "Залив счастья", "Леопард охотится ночью", "Хасанский вальс", "Летние приключения отчаянных", "Осенние визиты". Награжден медалью "За вклад в развитие города Владивостока", знаками отличия "За заслуги перед г. Владивосток", "За достижения в области культуры и искусства Приморского края", "За достижения в культуре".