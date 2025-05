Вышел седьмой эпизод сериала «Одни из нас»

26 мая состоялась премьера седьмого эпизода второго сезона сериала «Одни из нас». Продолжение вышло на телеканале HBO и в онлайн-кинотеатре HBO Max с русской озвучкой.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Таким образом, второй сезон шоу подошёл к концу спустя полтора месяца после запуска. Он охватил примерно половину оригинальной видеоигры The Last of Us. Part 2 и рассказал лишь часть истории Элли на её пути мести.

Сейчас авторы работают над продолжением — съёмки третьего сезона «Одних из нас» должны стартовать в начале 2026 года. Судя по всему, он также выступит лишь связующим звеном для четвёртого сезона, который завершит историю проекта.