Стартовал восьмой сезон мультсериала «Рик и Морти»

26 мая состоялась премьера восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». Шоу вернулось на телеканале Adult Swim и будут выходить еженедельно по понедельникам.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Продолжение рассказывает о новых похождениях безбашенного учёного Рика и его внука-подростка Морти, которые отправляются в параллельные миры в поисках приключений, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды.

Всего в восьмой сезон войдёт 10 эпизодов. Проект уже продлили на 11-й и 12-й сезоны — благодаря своей популярности мультсериал будут показывать как минимум до 2029 года.