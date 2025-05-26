Мультсериал «Маша и Медведь» закроют

Мультипликационный сериал "Маша и Медведь" будет закрыт. Об этом режиссер проекта Сергей Антонов сообщил на встрече в рамках фестиваля "Мультпрактика", передает KP.RU.

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Сергей Антонов не объяснил причины такого решения. Однако сообщил, что уже сейчас происходит массовое увольнение сотрудников.

При этом мультсериал стабильно пользуется спросом у детской аудитории. Любовь эта не ослабевает с годами: классика СССР постепенно уходит в прошлое, уступая место современным героям.