Сборы «Пункта назначения: Кровные узы» превысили $185 млн

По итогам второго уикенда сборы фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы» достигли отметки в $ 95 млн в США. Лента продолжает находиться в топе местных чартов, уступая лишь «Лило и Стичу» и «Миссии невыполнима: Финальная расплата».

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Тем временем общие сборы хоррора превысили $ 185 млн. Учитывая скромный бюджет картины в $ 50 млн, шестая часть знаменитой серии уже окупилась и начала приносить прибыль. Уже совсем скоро «Кровные узы» также станут самым кассовым фильмом в серии, обойдя квадриквел.

«Кровные узы» продолжают сюжет предыдущих фильмов, которые рассказывали о странных смертях, преследующих группы людей. В новом фильме главной героиней выступает студентка Стефани, которая выясняет, что её бабушка когда-то спасла множество жизней благодаря видению. Стефани предстоит разобраться в произошедшем и защитить уже своих близких.