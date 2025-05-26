Сборы кинотеатров США и Канады установили рекорд

Сумма реализованных билетов в кинотеатры США и Канады в минувшие выходные и День памяти, который отмечается 26 мая, составила 322 миллиона долларов. Это рекордное значение для данного праздника, который знаменует старт летнего киносезона.

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Лидером проката в Северной Америке стал римейк семейной комедии «Лило и Ститч» - он собрал 145,5 миллиона долларов с пятницы по воскресенье. При этом, учитывая понедельник, эксперты оценивают общую сумму в 183 миллиона долларов, сообщает The Variety.

Ещё одна раскрученная премьера – «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Её сборы достигли 63 миллионов долларов за три дня. Это рекорд для дебюта данной франшизы. Ожидается, что за понедельник доходы прибавят ещё 14 миллионов долларов. В других странах картина собрала за уикенд 127 миллионов долларов.

Объявлено, что восьмая часть шпионского боевика с Томом Крузом в главной роли должна стать последней в серии. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фильм уже получил статус одного из самых дорогих в истории - его бюджет составил 400 миллионов долларов.