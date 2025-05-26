Сборы «Громовержцев» от Marvel достигли $350 млн

По итогам четвёртого уикенда сборы фильма «Громовержцы» в США составили $ 9,5 млн. Кинокомикс опустился на четвёртую строчку в местных чартах и постепенно завершает своё выступление в прокате.

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Общие сборы ленты почти за месяц проката тем временем достигли $ 350 млн. Несмотря на высокие отзывы критиков и зрителей, картина стремительно потеряла в темпах сборов и может не достичь показателей провального «Капитана Америка: Новый мир», который заработал в кино чуть больше $ 400 млн. Бюджет ленты составил около $ 180 млн, и картина до сих пор не вышла в плюс.

Аналитики связывают низкие показатели «Громовержцев» с большой конкуренцией: одновременно с лентой показывают «Minecraft в кино», а на прошлой неделе вышли «Лило и Стич» с «Миссией невыполнима 8». Кроме того, после недавнего «Капитана Америка» интерес к киновселенной Marvel несколько упал как минимум до выхода следующего «Человека-паука», отмечают эксперты.