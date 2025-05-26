На открытии Летнего фестиваля "Зарядье" выступит Эрвин Шротт

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III Московский летний музыкальный фестиваль начнется с высокой ноты, премьеры Большого театра устроят праздник любви, солисты Кремлевского оркестра тронут сердца меломанов, в главном зале страны покажут балет-детектив, а всеми любимый композитор раскроется с неожиданной для многих стороны.

На открытии Летнего фестиваля "Зарядье" выступит Эрвин Шротт
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Кто играет: Эрвин Шротт и Московский государственный симфонический оркестр (дирижёр Иван Рудин).

Что играет: Арии из опер В. А. Моцарта и Дж. Верди, танго А. Пиаццоллы, К.Гарделя, П. Зайглера и др.

Почему идти: Собрать на одной сцене признанных мастеров оперной, симфонической, джазовой и этнической музыки непросто. Однако продюсеры Московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье" делают это третий раз. С 2 июня по 6 июля в этом зале выступят Денис Мацуев, Вадим Эйленкриг и Роби Лакатош, МГСО, МГАСО и РНО, оркестры Большого и Мариинского театров, хор Сретенского монастыря и джаз-бэнд им. О. Лундстрема и многие другие. Будут показаны оперы "Борис Годунов" с Ильдаром Абдразаковым, "Травиата" с Надеждой Павловой и "Царская невеста" с Ольгой Перетятько. В программу также включены фольклорные вечера и спектакли для детей. А откроет фестиваль звезда мировой оперы Эрвин Шротт в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина. Всемирно известный бас-баритон представит программу "Опера и танго". Если бы три года назад Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" не появился, его точно стоило бы придумать.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 2 июня; 5 000 - 20 000 руб.

Кто играет: Вокальный ансамбль Intrada, Государственный академический камерный оркестр России (дирижер Екатерина Антоненко), солисты Елене Гвритишвили, Варвара Гансгорье, Кристина Попова, Михаил Нор, Серафим Чайкин, Илья Татаков.

Что играет: Д. Кариссими - оратория для солистов, хора и оркестра "Иеффай", мотеты Ж. Депре, О. ди Лассо, Дж. П. Палестрины, Т.Л. Викториа, Д. Бьорди и К. Монтеверди.

Почему идти: Программа заключительного концерта абонемента "Раннее барокко" сфокусирована на музыке Италии конца XVI - начала XVII вв. В первом отделении одна из главных музыкальных держав мира будет представлена сочинениями ренессансных полифонистов, а во втором отделении изощренная полифония уступит место ранне-барочным новациям Джакомо Кариссими, чья оратория "Иеффай" считается одним из ключевых произведений эпохи. Налицо серьезное испытание для исполнителей: красочность инструментовки, монументальность хоровых партий и головокружительные сольные партии требуют высочайшего уровня техники и тонкого вкуса. Однако вокальный ансамбль Intrada и Государственный академический камерный оркестр России по этой части дадут фору многим, так что буря эмоций держателям абонемента гарантирована.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 28 мая; 1 200 - 3 000 руб.

Кто играет: Денис Родькин, Элеонора Севенард, Анастасия Сташкевич, Алексей Путинцев, Семён Чудин и Михаил Лобухин.

Что играет: Программа "Весна. Любовь. Балет".

Почему идти: Самая яркая пара отечественного балета Денис Родькин, Элеонора Севенард и звезды Большого театра встретятся на сцене Дома музыки. Имена участников концерта говорят сам за себя. Фантастическая пластичность Дениса Родькина равно как поразительная грациозность Элеоноры Севенард восхищают балетоманов всего мира. Нежность и страсть, юность и зрелость, красота и обаяние. Программа, включающая дуэты из знакомых спектаклей, а также несколько номеров-сюрпризов превратят этот вечер в настоящий праздник балета, где великая классика вступает в диалог с современной хореографией.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 2 июня: 3 500 - 25 000 руб.

Кто играет: Ансамбль солистов Государственного Кремлевского оркестра, солисты Сергей Казначеев, Константин Казначеев, Петр Каретников, Олеся Саблина, Мария Сурначева.

Что играет: А. Вивальди - "Времена года", Концерт для четырех скрипок с оркестром, Ф. Гендель - речитатив и ария Ксеркса из оперы "Ксеркс", ария баса из оратории Te Deum, И. С. Бах - Концерт для гобоя и скрипки с оркестром, В. А. Моцарт - Марш жрецов и ария Зарастро из оперы "Волшебная флейта", Дж. Верди - ария Фиеско из оперы "Симон Бокканегра", А. Паскулли - Концерт на темы из оперы Доницетти "Фаворитка".

Почему идти: Популярная классика, как говорится, в чистом виде. Восхитительный Вивальди и упоительный Моцарт, сокровенный Бах и проникновенный Гендель, гармоничный Верди и загадочный Паскулли - красота этой программы, ее динамизм и экспрессия не могут не вызвать восторга как у опытного меломана, так и у неофита. Ансамблю солистов Государственного Кремлевского оркестра будет где развернуться, а ценителям классической музыки - что послушать.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 30 мая; 800 - 5 000 руб.

Кто играет: Альбина Шагимуратова (сопрано), Зарина Шиманская (фортепиано).

Что играет: Романсы М. Глинки, П. Чайковского и С. Рахманинова, Ф. Лист - три сонета Петрарки для голоса и фортепиано.

Почему идти: "У Альбины Шагимуратовой есть чувство стиля", - говорит об этой певице маэстро Владимир Спиваков. - Моцарта она поет так, как нужно петь Моцарта, Штрауса - как нужно петь Штрауса". Добавим к спиваковскому перечню романсы русских композиторов - и отбросим даже мысль о том, что Альбина может спеть их хуже. Особой страстностью и восторженностью отличаются также вошедшие в программу "Три сонета Петрарки" Листа с их изысканными мелодиями и неожиданными гармониями. В исполнении звезды мировой оперы публику ждет поистине захватывающее исполнение - чувственная лирика, буря страстей и общая жизнеутверждающая тональность.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 29 мая; 800 - 4 000 руб.

Кто играет: Алексей Казанцев, Ксения Хабинец, Полина Дияншина, Максим Сабитов, Максим Апатонов и другие.

Что играет: Балет-детектив "Продавец игрушек".

Почему идти: Театр "Кремлевский балет" - одна из визитных карточек столицы. С его постановками "Лебединого озера", "Спящей красавицы", "Жизели" и другой классики познакомились миллионы зрителей, а без кремлевского "Щелкунчика" уже немыслимы Новый год и Рождество. Тем же, кто насытился классикой и ищет острых хореографических ощущений, предназначен балет-детектив "Продавец игрушек". Публику ждет лихо закрученный сюжет, традиционная для Кремля масштабная сценография, интересный сплав классического танца с contemporary dance и, конечно же, мастерство артистов "Кремлевского балета" и музыкантов оркестра радио "Орфей".

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 30 мая; 1 000 - 3 500 руб.

Кто играет: Академический симфонический оркестр Московской филармонии (дирижер Юрий Симонов).

Что играет: П. Чайковский - "Франческа да Римини", Серенада для струнного оркестра, Славянский марш, "Воевода", увертюра "1812 год",

Почему идти: Программа "П. И. Чайковский. Избранное" составлена небанально. В интерпретации симфонического оркестра Московской филармонии наш главный композитор предстанет одновременно простодушным и духоподъемным. В первом отделении симфоническая фантазия "Франческа да Римини" и Серенада для струнного оркестра пленят широтой мелодического дыхания. А во втором отделении Славянский марш, "Воевода" и Торжественная увертюра "1812 год" с их хлещущим через край пафосом покажут Петра Ильича с совсем иной стороны. "Франческа да Римини" и Серенада для струнного оркестра пленят широтой мелодического дыхания. А во втором отделении Славянский марш, "Воевода" и Торжественная увертюра "1812 год" с их хлещущими через край страстями покажут Петра Ильича с совсем иной стороны.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 28 мая; 300 - 1 500 руб.

Фильмы и сериалы
Щелкунчик
Лебединое озеро
Времена года
Жизель
Фаворитка
Спящая красавица
Алексей Путинцев
Ксения Хабинец
Элеонора Севенард
Юрий Симонов
Анастасия Сташкевич
Надежда Павлова
Денис Родькин
Михаил Лобухин
Семен Чудин
Ольга Перетятько
Альбина Шагимуратова
Эрвин Шротт
Алексей Казанцев
Вольфганг Моцарт
Владимир Спиваков
Денис Мацуев