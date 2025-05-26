На открытии Летнего фестиваля "Зарядье" выступит Эрвин Шротт

III Московский летний музыкальный фестиваль начнется с высокой ноты, премьеры Большого театра устроят праздник любви, солисты Кремлевского оркестра тронут сердца меломанов, в главном зале страны покажут балет-детектив, а всеми любимый композитор раскроется с неожиданной для многих стороны.

Кто играет: Эрвин Шротт и Московский государственный симфонический оркестр (дирижёр Иван Рудин).

Что играет: Арии из опер В. А. Моцарта и Дж. Верди, танго А. Пиаццоллы, К.Гарделя, П. Зайглера и др.

Почему идти: Собрать на одной сцене признанных мастеров оперной, симфонической, джазовой и этнической музыки непросто. Однако продюсеры Московского летнего музыкального фестиваля "Зарядье" делают это третий раз. С 2 июня по 6 июля в этом зале выступят Денис Мацуев, Вадим Эйленкриг и Роби Лакатош, МГСО, МГАСО и РНО, оркестры Большого и Мариинского театров, хор Сретенского монастыря и джаз-бэнд им. О. Лундстрема и многие другие. Будут показаны оперы "Борис Годунов" с Ильдаром Абдразаковым, "Травиата" с Надеждой Павловой и "Царская невеста" с Ольгой Перетятько. В программу также включены фольклорные вечера и спектакли для детей. А откроет фестиваль звезда мировой оперы Эрвин Шротт в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина. Всемирно известный бас-баритон представит программу "Опера и танго". Если бы три года назад Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" не появился, его точно стоило бы придумать.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 2 июня; 5 000 - 20 000 руб.

Кто играет: Вокальный ансамбль Intrada, Государственный академический камерный оркестр России (дирижер Екатерина Антоненко), солисты Елене Гвритишвили, Варвара Гансгорье, Кристина Попова, Михаил Нор, Серафим Чайкин, Илья Татаков.

Что играет: Д. Кариссими - оратория для солистов, хора и оркестра "Иеффай", мотеты Ж. Депре, О. ди Лассо, Дж. П. Палестрины, Т.Л. Викториа, Д. Бьорди и К. Монтеверди.

Почему идти: Программа заключительного концерта абонемента "Раннее барокко" сфокусирована на музыке Италии конца XVI - начала XVII вв. В первом отделении одна из главных музыкальных держав мира будет представлена сочинениями ренессансных полифонистов, а во втором отделении изощренная полифония уступит место ранне-барочным новациям Джакомо Кариссими, чья оратория "Иеффай" считается одним из ключевых произведений эпохи. Налицо серьезное испытание для исполнителей: красочность инструментовки, монументальность хоровых партий и головокружительные сольные партии требуют высочайшего уровня техники и тонкого вкуса. Однако вокальный ансамбль Intrada и Государственный академический камерный оркестр России по этой части дадут фору многим, так что буря эмоций держателям абонемента гарантирована.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 28 мая; 1 200 - 3 000 руб.

Кто играет: Денис Родькин, Элеонора Севенард, Анастасия Сташкевич, Алексей Путинцев, Семён Чудин и Михаил Лобухин.

Что играет: Программа "Весна. Любовь. Балет".

Почему идти: Самая яркая пара отечественного балета Денис Родькин, Элеонора Севенард и звезды Большого театра встретятся на сцене Дома музыки. Имена участников концерта говорят сам за себя. Фантастическая пластичность Дениса Родькина равно как поразительная грациозность Элеоноры Севенард восхищают балетоманов всего мира. Нежность и страсть, юность и зрелость, красота и обаяние. Программа, включающая дуэты из знакомых спектаклей, а также несколько номеров-сюрпризов превратят этот вечер в настоящий праздник балета, где великая классика вступает в диалог с современной хореографией.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 2 июня: 3 500 - 25 000 руб.

Кто играет: Ансамбль солистов Государственного Кремлевского оркестра, солисты Сергей Казначеев, Константин Казначеев, Петр Каретников, Олеся Саблина, Мария Сурначева.

Что играет: А. Вивальди - "Времена года", Концерт для четырех скрипок с оркестром, Ф. Гендель - речитатив и ария Ксеркса из оперы "Ксеркс", ария баса из оратории Te Deum, И. С. Бах - Концерт для гобоя и скрипки с оркестром, В. А. Моцарт - Марш жрецов и ария Зарастро из оперы "Волшебная флейта", Дж. Верди - ария Фиеско из оперы "Симон Бокканегра", А. Паскулли - Концерт на темы из оперы Доницетти "Фаворитка".

Почему идти: Популярная классика, как говорится, в чистом виде. Восхитительный Вивальди и упоительный Моцарт, сокровенный Бах и проникновенный Гендель, гармоничный Верди и загадочный Паскулли - красота этой программы, ее динамизм и экспрессия не могут не вызвать восторга как у опытного меломана, так и у неофита. Ансамблю солистов Государственного Кремлевского оркестра будет где развернуться, а ценителям классической музыки - что послушать.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 30 мая; 800 - 5 000 руб.

Кто играет: Альбина Шагимуратова (сопрано), Зарина Шиманская (фортепиано).

Что играет: Романсы М. Глинки, П. Чайковского и С. Рахманинова, Ф. Лист - три сонета Петрарки для голоса и фортепиано.

Почему идти: "У Альбины Шагимуратовой есть чувство стиля", - говорит об этой певице маэстро Владимир Спиваков. - Моцарта она поет так, как нужно петь Моцарта, Штрауса - как нужно петь Штрауса". Добавим к спиваковскому перечню романсы русских композиторов - и отбросим даже мысль о том, что Альбина может спеть их хуже. Особой страстностью и восторженностью отличаются также вошедшие в программу "Три сонета Петрарки" Листа с их изысканными мелодиями и неожиданными гармониями. В исполнении звезды мировой оперы публику ждет поистине захватывающее исполнение - чувственная лирика, буря страстей и общая жизнеутверждающая тональность.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 29 мая; 800 - 4 000 руб.

Кто играет: Алексей Казанцев, Ксения Хабинец, Полина Дияншина, Максим Сабитов, Максим Апатонов и другие.

Что играет: Балет-детектив "Продавец игрушек".

Почему идти: Театр "Кремлевский балет" - одна из визитных карточек столицы. С его постановками "Лебединого озера", "Спящей красавицы", "Жизели" и другой классики познакомились миллионы зрителей, а без кремлевского "Щелкунчика" уже немыслимы Новый год и Рождество. Тем же, кто насытился классикой и ищет острых хореографических ощущений, предназначен балет-детектив "Продавец игрушек". Публику ждет лихо закрученный сюжет, традиционная для Кремля масштабная сценография, интересный сплав классического танца с contemporary dance и, конечно же, мастерство артистов "Кремлевского балета" и музыкантов оркестра радио "Орфей".

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 30 мая; 1 000 - 3 500 руб.

Кто играет: Академический симфонический оркестр Московской филармонии (дирижер Юрий Симонов).

Что играет: П. Чайковский - "Франческа да Римини", Серенада для струнного оркестра, Славянский марш, "Воевода", увертюра "1812 год",

Почему идти: Программа "П. И. Чайковский. Избранное" составлена небанально. В интерпретации симфонического оркестра Московской филармонии наш главный композитор предстанет одновременно простодушным и духоподъемным. В первом отделении симфоническая фантазия "Франческа да Римини" и Серенада для струнного оркестра пленят широтой мелодического дыхания. А во втором отделении Славянский марш, "Воевода" и Торжественная увертюра "1812 год" с их хлещущим через край пафосом покажут Петра Ильича с совсем иной стороны. "Франческа да Римини" и Серенада для струнного оркестра пленят широтой мелодического дыхания. А во втором отделении Славянский марш, "Воевода" и Торжественная увертюра "1812 год" с их хлещущими через край страстями покажут Петра Ильича с совсем иной стороны.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 28 мая; 300 - 1 500 руб.